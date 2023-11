QUIZ PRL. Te psy królowały w PRL-u. Pamiętasz te urocze czworonogi?

10 rzeczy, o których musisz wiedzieć przed podróżą do USA

QUIZ PRL. Te rasy psów królowały w PRL-u. Czy jeszcze pamiętasz te urocze czworonogi?

Lata 60. i 70. XX w. w PRL-u należały niepodzielnie do owczarka niemieckiego i to za sprawą filmu, a nawet dwóch filmów. Szarik (po rosyjsku „kuleczka”) z serialu wojennego „Czterej pancerni” oraz Cywil z sensacyjnego serialu dla młodzieży „Przygody psa Cywila” rozsławiły zalety użytkowe tej rasy. Co ciekawe Szarik wabił się również pies Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza KC PZPR.

Najsłynniejszym psem towarzyszącym osobowości radia i telewizji był jamnik o wdzięcznym imieniu Puzon. Pies należał do Jerzego Waldorffa, krytyka muzycznego i działacza społecznego. Dla upamiętnienia wybitnego publicysty w Słupsku postawiono mu pomnik w kształcie ławeczki. Puzon oczywiście spoczywa na kolanach swojego pana, czujnie przyglądając się przechodniom.

Do najpopularniejszych psich ras należały:

Owczarek niemiecki - pies o uniwersalnych cechach, wykorzystywany zarówno do pracy, jak i do towarzystwa.

Jamnik - pies o niewielkim rozmiarze, ale dużym charakterze, popularny wśród dzieci i osób starszych.

Cocker spaniel - pies o łagodnym usposobieniu i pięknym, jedwabistym futrze. Był popularny jako pies do towarzystwa.

Bokser - pies o atletycznej sylwetce i charakterystycznej kufie. Był popularny wśród osób prowadzących aktywny tryb życia.

Pudel - pies o eleganckim wyglądzie i różnorodnych rozmiarach. Był popularny wśród osób lubiących efektowne zwierzęta.

Oprócz tych ras, w PRL-u można było spotkać także inne, mniej popularne, takie jak charty afgańskie, sznaucery, czy wyżły niemieckie.

Wszyscy hodowcy psów rasowych należeli do jednego związku kynologicznego. Właściciele brytanów spotykali się regularnie na wystawach psów rasowych organizowanych rokrocznie we wszystkich większych miastach Polski.

Czy już zagłębiliście się w odmęty pamięci? Czy jesteście gotowi na wyzwanie QUIZU PRL. Te rasy psów królowały w PRL-u. Czy jeszcze pamiętacie te urocze czworonogi? Dwanaście punktów zdobędą tylko prawdziwi psiarze.

