QUIZ PRL. To nie były słodycze, ale każdy je jadł. Tylko amatorzy słodkości zgarną komplet punktów

Polska Ludowa wyróżniała na tle innych krajów o fatalnym ustroju zwanych „Demoludami” w kategorii „wynalazki i inne cuda”. Gdy w PRL, pod koniec lat 70., dopadł nas nie tylko kryzys gospodarczy, ale przede wszystkim żywnościowy - po wprowadzeniu stanu wojennego (1981) nałożono na nas embargo i zabrakło kakao - zmyślny zespół techników żywienia opracował składy ok. 10 wyrobów czekoladopodobnych. To nie były słodycze, ale każdy je jadł. Polak to potrafi!