QUIZ PRL: Tych cudeniek z PRL-u już nie ma. Pamiętasz je wszystkie?

Kultowe przedmioty z czasów PRL-ów znów są na topie. Poniżej opisane przedmioty rodem z PRL są dzisiaj celem poszukiwań wielu kolekcjonerów. Obecnie nie są jeszcze bardzo drogie, zresztą to zależy. Np. stare telewizory, zwłaszcza te, których lampy są nadal sprawne, potrafią kosztować ponad 1000 zł. Chodzi oczywiście o najstarsze – w których oglądano lądowanie na Księżycu, jak np. Agat. Poza tym rzadkie rzutniki, jak te z bakelitu. Pierwsza „Bajka” z wczesnych lat 60., taka, z której nadal można rzucić na ścianę najtrudniejszą do zdobycia polską bajkę na kliszy: „O śniegowym bałwanie, co marzł niesłychanie”. Żeby za bardzo nie zmarznąć, pierwsze pytanie będzie dotyczyć czegoś, co rozgrzewało po zimie stulecia.

QUIZ PRL: Tych cudeniek z PRL-u już nie ma. Pamiętasz je? Pytanie 1 z 9 Najpopoularniejszy elektryczny „ogrzewacz do pomieszczeń firmy „Farel” zwany Farelką, był: mniejszy od pudełka czekoladek większy od zbiorowego wydania „Baśni Andersena” z 1965 r. większy niż telewizor „Ametyst” Dalej

