QUIZ PRL: Tylko urodzeni za komuny to odgadną! Dasz radę?

PRL jako „kraj lat dziecinnych” (jak niepoprawnie napisał nasz wieszcz w wyniku odurzenia towianizmem), w którym czas spędzało się na schodach klatek schodowych i trzepakach stawianych pośrodku niczego, może dzisiaj wydawać się krainą szczęśliwości. Również te ówczesne dzieci, których rodzice zostali na wsi, gdzie poszli do pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych lub Kółkach Rolniczych, z pewnością mają sentyment do PRL. Choćby do podworskich czworaków. Owe czworaki, po wyludnieniu, do którego doszło w latach 70., służyły jako miejsca niezapomnianych, skrajnie niebezpiecznych zabaw. Zresztą PRL był równie niebezpieczny dla dzieci, jak i dla rodziców, a wszystko zależało od tego kto się w co bawił. Powodzenia.

QUIZ PRL: Tylko urodzeni za komuny to odgadną! Pytanie 1 z 10 Uzupełnij: Kraju mój, kraju barwny pelargonii i malwy… kraju węgla i stali, i sosny, i konwalii kraju Czystej tak czystej jak rasy owiec w Walii i maku, i rzepaku, i ziemniaczanej bulwy Dalej

