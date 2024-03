QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej

Wesela w PRL-u to były niezapomniane imprezy, a muzyka odgrywała w nich ogromną rolę. Te hity do dziś potrafią porwać do tańca i przywołać miłe wspomnienia. Wesela w czasach PRL-u to były imprezy z prawdziwego zdarzenia! I to bez wyjątku, czy to były wiejskie wesela na kilkaset osób z długimi stołami uginającymi się od jedzenia, czy eleganckie przyjęcia weselne w restauracji, albo skromne przyjęcie w domowym zaciszu, muzyka była najważniejsza. Muzyka, która porywała do tańca wszystkich bez wyjątku. Pamiętacie te hity, które rozgrzewały parkiety do czerwoności?

Królowa polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz złotymi zgłoskami zapisała się w panteonie polskiej muzyki weselnej. Jej przeboje, pełne energii i wpadających w ucho melodii, takie jak „Małgośka”, czy „Jadą wozy kolorowe” były gwarantem udanej zabawy. Te piosenki to już klasyka gatunku! Nie sposób wyobrazić sobie wesela w PRL-u bez przebojów „Biały miś”, „Hej, sokoły”, „Góralu, czy ci nie żal?”, „Gdybym miał gitarę”, „My Cyganie”, „Jeszcze po kropelce” czy „Za górami, za lasami”.

Nasz QUIZ PRL pokaże, jak dobrze znasz stare weselne przeboje:

13/15 punktów: Mistrz parkietu! Znasz te hity jak własną kieszeń!

10/15: Granica przyzwoitości, gratulujemy!

8/15: Dobrze się bawisz na weselach, ale możesz jeszcze poćwiczyć.

5/15: Czas nadrobić zaległości! Posłuchaj starych hitów i ruszaj na parkiet!

Zatem pora na QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej

QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 W weselnym hicie 2 plus 1 „Windą do nieba” Pannie Młodej niosą suknie z welonem, a kto na nią czeka? Cyganie czekają z muzyką Rzymianie czekają z lektyką Teściowie czekają z krytyką Dalej