QUIZ PRL. Wszystko o Violetcie Villas. Jesteś ekspertem czy tylko fanem? Rozwiąż quiz!

W najnowszej biografii "Villas" autorstwa Izy Michalewicz i Jerzego Danilewicza, wydanej przez wydawnictwo WAB, odkrywamy fascynującą, ale często bolesną historię jednej z najbardziej intrygujących postaci polskiej sceny muzycznej.

Violetta Villas urodzona jako Czesława Cieślak, dzięki swojemu talentowi została zauważona przez Pankracego Zdziętowieckiego w szkole muzycznej. To właśnie tam rozpoczęła się jej droga ku wielkiej karierze, choć sam proces edukacji muzycznej nie zakończył się dyplomem – nie zaliczyła harmonii, instrumentoznawstwa i języka włoskiego.

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem wspominkowy QUIZ z czasów PRL, który sprawdzi, jak dobrze znacie życiorys i karierę jednej z najbardziej ekstrawaganckich i utalentowanych polskich artystek – Violetty Villas.

Pierwsze sukcesy Czesi

Przełomowym momentem w jej karierze był rok 1961, kiedy wygrała plebiscyt "Expressu Wieczornego" z piosenką "Dla ciebie miły". Współpraca z Edwardem Czernym otworzyła jej drzwi do występów w Estradzie Stołecznej, a później także za granicą. Jej piosenka "Ave Maria no morro" znalazła się na szóstym miejscu listy "Hits of the World" amerykańskiego magazynu "Billboard" w 1963 roku.

Violetta Villas podbija Las Vegas

Największy międzynarodowy sukces Violetta Villas osiągnęła w Las Vegas, gdzie w styczniu 1967 roku podczas premiery w hotelu Dunes zachwyciła amerykańską publiczność 18-taktową fermatą w "Granadzie". Artystka zapoczątkowała w Polsce styl classical crossover, łącząc muzykę poważną z popularną, co było nowatorskim podejściem w tamtych czasach.

Życie osobiste Violetty Villas

W jej życiu osobistym wielką rolę odegrała matka, która była zarówno autorytetem, jak i surowym krytykiem. Wielką miłością Villas był Janusz Ekiert, a ich związek porównywano do takich legendarnych par jak Elizabeth Taylor i Richard Burton.

Trudny powrót do PRL-u

Po powrocie z Las Vegas kariera Villas w Polsce zaczęła napotykać przeszkody. Władze PRL niechętnie patrzyły na jej amerykański styl i sukcesy za oceanem. Przyjaciele i znajomi diwy twierdzą, że karierę złamało jej uzależnienie od alkoholu i leków. Z czasem dom w Magdalence stał się jej samotnią, a artystka zmagała się z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Przeniosła się do rodzinnego Lewina Kłodzkiego, gdzie zmarła w w grudniu 2011 roku.

Legenda polskiej sceny

Mimo wszystkich trudności, Violetta Villas pozostaje symbolem epoki PRL – artystką, która potrafiła podbić świat i której niezwykły talent przetrwał próbę czasu. Jej historia jest świadectwem nie tylko muzycznego geniuszu, ale także skomplikowanych realiów życia artysty w tamtych czasach.

Sprawdź swoją wiedzę o początkach kariery Violetty Villas w poniższym quizie!

