Rekordowe pieniądze dla seniorów. Mocna deklaracja Tuska

Tusk potwierdza dwie waloryzacje emerytur

Jak zapewnił Donald Tusk, w 2024 roku będą wypłacane 13.i 14. emerytury, są na to środki w budżecie. Seniorzy mogą też liczyć na podwójną waloryzację świadczeń w przypadku, kiedy będzie ponad 5-proc. Inflacja. - A to będzie przypadek tegoroczny - są na to pieniądze zagwarantowane" – wskazał premier Tusk.

Pierwsza waloryzacja będzie z dnem 1 marca 2024. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym, może to być 1 1,5 proc. Druga waloryzacja będzie we wrześniu. W tym przypadku świadczenia mogą wzrosnąć o 2 proc.

Będzie 13. i 14. emerytura

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/13-i-14-emerytura-za-tuska-beda-wyzsze-niz-za-morawieckiego-11-12-aa-hXfY-4ME1-d2QZ.htmlEmeryci i renciści dostaną też dodatkowe świadczenia w postaci 13.i 14. emerytury. Wypłata „trzynastki” będzie razem z kwietniową emeryturą. Każdy senior otrzyma to świadczenie w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca 2024 zł. Ocenia się, ze będzie to 1771,11 zł brutto. Mniej uposażeni emeryci i renciści mogą liczyć też na 14 . emeryturę, wypłacaną jesienią. Czternastki nie dostaną osoby z najwyższymi świadczeniami: jeśli ktoś ma emeryturę wyższą niż 2900 zł brutto, jego dodatek zostanie zmniejszony „złotówka za złotówkę”.

W budżecie są też zagwarantowane pieniądze na 30 proc. podwyżkę pensji dla nauczycieli, a dla początkujących aż 33 proc. oraz na 20 proc. wzrost płac dla wszystkich pracowników sfery budżetowej, również dla żołnierzy, funkcjonariuszy i celników.

QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury? Pytanie 1 z 10 Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się: na pięści na laski bardzo rzadko Dalej