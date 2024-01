Rekordowe podwyżki dla emerytów. To najlepszy rok w historii

Najbliższy piątek to szczęśliwy dzień dla emerytów! Prezent od ZUS

Duda zablokuje budżet rządu Tuska? Zagrożenie dla 800 plus i dwóch waloryzacji emerytur

Budżet państwa 2024. Czy zabraknie pieniędzy na 800 plus i inne świadczenia?

Zmiany w 500 plus dla seniorów! Sporo zyskają w 2024 roku

Rekordowe wzrost OFE. Podwyżki emerytur

OFE osiągnęły wynik wyższy niż krajowe fundusze akcji polskich uniwersalne, gdzie średnia stopa zwrotu wyniosła 35,3 proc., oraz fundusze inwestujące w małe i średnie spółki, z przeciętnym wynikiem na poziomie 35,5 proc. Szczególnie imponujący jest wynik z ostatnich trzech lat, gdzie stopa zwrotu sięgnęła prawie 51 proc. - informuje Michał Duniec, prezes Analiz Online, dla "DGP".

OFE stanowią tzw. II filar systemu emerytalnego, a zgodnie z mechanizmem suwaka bezpieczeństwa, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego ich aktywa zostaną automatycznie przeniesione na subkonto w ZUS.

Gazeta przypomina, że na początku istnienia głównym elementem portfela OFE były obligacje, a udział akcji stanowił mniej niż połowę aktywów. W późniejszym czasie rząd PO-PSL zdecydował się umorzyć obligacje w OFE i przenieść je na rachunki w ZUS, co wpłynęło na zmianę strategii inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Według danych Dunieca, na warszawskiej giełdzie OFE zainwestowały 76,7 proc., natomiast 14,1 proc. to akcje zagraniczne. Pozostała część to obligacje nieskarbowe i depozyty.

Ekspert zauważa, że na zachodnich giełdach OFE preferują nie tylko największe spółki, takie jak Meta, Microsoft czy Alphabet, lecz przede wszystkim europejskie przedsiębiorstwa, z których wiele prowadzi działalność w Polsce. Przykłady to Jeronimo Martins z Portugalii, InPost notowany w Amsterdamie czy austriacki bank Erste.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej