Renta wdowia coraz bliżej! Seniorzy dostaną do 7600 złotych! Zebrano 200 tys. podpisów pod projektem ustawy

Renta wdowia to nowy pomysł Lewicy na pomoc osobom, którym zmarł małżonek. Aktualnie, w takim przypadku można zostać przy swoim świadczeniu, albo przejść na rentę rodzinną – 85% świadczenia po zmarłym. Renta rodzinna wynosi ok. 2500 zł brutto. Ze statystyk GUS wynika, że seniorzy w Polsce nie są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej. Jest to widoczne zwłaszcza w 1-osobowych gospodarstwach domowych, gdzie zaledwie 30% osób ocenia swoją sytuację za dobrą. Ten procent jest wyższy w przypadku gospodarstw 2-osobowych i wynosi 51%.

"Właśnie złożyliśmy 202 156 podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą" - podała na Twitterze Lewica. - Bardzo się cieszę, że zebraliśmy ponad 200 tysięcy podpisów, to pokazuje jak bardzo pozytywny odbiór społeczny ma ten postulat i jak bardzo ważny jest dla wielu obywateli. Stało się tak, kiedy coraz trudniej jest zbierać podpisy, ponieważ coraz więcej osób nie chce podawać swojego numeru PESEL, czy też adresu miejsca zamieszkania. Dlaczego ten postulat jest tak ważny? Pamiętajmy, że sytuacja emerytów w jednoosobowych gospodarstwach domowych jest bardzo często tragiczna. To głównie kobiety zostają same, ponieważ aż 26 procent mężczyzn nie dożywa do emerytury. Potrzebne są rozwiązania systemowe, a nie doraźne jak 13. i 14. emerytura, ale właśnie wprowadzenie „Renty Wdowiej” – mówił Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

