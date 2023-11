Renta wdowia dla seniorów kosztem dzieci i 800 plus! Podwyżka 500 plus dla wybranych?

Renty wdowie i 800 plus

Z rentą wdowią na sztandarze weszła do Sejmu Lewica. Już w Sejmie zeszłej kadencji wspólnie z NGO-sami złożyła projekt obywatelski w tej sprawie. Teraz przyjdzie czas na powrót do tematu i wprowadzenie go w życie, bo niej jest tajemnica, że wielu seniorów głosowało na Lewicę właśnie ze względu na obietnicę wyborczą w postaci renty wdowiej. Okazuje się, że sama idea wprowadzenia rent wdowich znajduje swoją aprobatę w środowisku ekonomistów. Ma przykład Marek Zuber, cytowany przez innpoland.pl uważam, że rząd powinien wprowadzić próg, przy którym taka emerytura byłaby wypłacana i od tego progu stosowana powinna być metodę złotówka za złotówkę. Nie chodzi o ustalenie konkretnego progu polegającego na tym, że dodatek się należy. Ekonomista zaznacza, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z drastycznym wzrostem kosztów utrzymania. Podkreśla, że emerytura wdowia jest dobrym pomysłem, ponieważ po śmierci współmałżonka nie sposób dzielić kosztów utrzymania mieszkania, prądu i ogrzewania na dwoje.

Tylko skąd wziąć pieniądze na renty wdowie? Zdaniem ekonomisty wprowadzenie progu dochodowego dla beneficjentów 800 plus pozwalałoby wygospodarować znaczne środki, które mogłyby posłużyć do wypłat tzw. rent wdowich. Ekspert zaznacza, że niemożliwe jest to, by nowy rząd wycofał się z przegłosowanej przez PiS ustawy dotyczącej 800 plus, ale zawsze może wprowadzić kryterium dochodowe.

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej