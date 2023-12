Renta wdowia wchodzi w życie! Miliardy złotych dla emerytów

Co robić w przypadku zniszczenia karty Moja Biedronka?

Renta wdowia w 2024

Renta wdowia może szybko być wprowadzona przez nowy rząd Donalda Tuska. - Kobiety w Polsce statystycznie żyją dłużej, co oznacza, że także częściej są wdowami i tracą współmałżonka. Taka strata wiele kosztuje, nie tylko emocjonalnie, co jest oczywiste. Ale to także koszt finansowy. Kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Dlatego będziemy popierać projekt znajdujący się w Sejmie, będziemy też proponować własne rozwiązania dotyczące renty wdowiej - zapowiedziała w TVN24 nowo wybrana minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Renta wdowia, która to była czołowym hasłem wyborczym Lewicy może wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy. - Projekt jest gotowy, został złożony w trybie ustawy projektu obywatelskiego, więc można go przyjąć lub przejąć i zgłosić jako projekt rządowy oraz zorganizować konsultacje. Zbieraliśmy jednak podpisy, widać było entuzjazm - mówiła w rozmowie z money.pl szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

Obecnie, gdy senior straci współmałżonka, może skorzystać z renty rodzinnej w kwocie 85 proc. lub zachować swoje świadczenie emerytalne. W przypadku renty wdowiej to wdowiec lub wdowa mają sami wybrać, czy chcą pozostać przy 100 proc. swojego świadczenia i dołożyć do niego 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy też w całości skorzystać z renty rodzinnej i zachować 50 proc. własnego świadczenia emerytalnego. Proponowana tzw. renta wdowia nie mogłaby być wyższa niż 7,6 tys. zł brutto miesięcznie.

Okazuje się jednak, że jeśli dziura w budżecie przekroczy 300 mld zł, to z projekt może przybrać inną formę. Na razie jego koszt oszacowano na 10 mld zł rocznie.

