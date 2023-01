Revolut wprowadza nowe opłaty. Korzystanie z kart nie będzie już tak proste

ZUS ujawnił nowe emerytury! Takie kwoty wypłaci seniorom w marcu. To będzie rekordowa waloryzacja emerytur

Sekret popularności Revolut

Revolut cieszy się stale rosnącą popularnością - ze względu na oferowane wygodne płatności za granicą oraz możliwość wybrania gotówki bez prowizji w bankomatach na całym świecie. Część operacji była obciążona kosztami - część całkowicie bezpłatna. Darmowe było między innymi zasilanie kart za pośrednictwem Google Pay czy Apple Pay - teraz ulegnie to zmianie.

Aktualnie Revolut pobiera opłaty gdy zasilamy konto przy użyciu kart służbowych czy międzynarodowych, a także wybranych kart kredytowych wydanych w niektórych państwach. Jak podkreśla firma, działają w ten sposób w celu pokrycia kosztów przetwarzania płatności przez inne podmioty, z którymi współpracują.

Revolut pobiera nowe opłaty. Czego dotyczą?

Do tej pory można było to "obejść" za pośrednictwem dodania karty do Apple Pay lub Google Pay. Teraz nie będzie już takiej możliwości. Firma Revolut podkresla jednak, że żadna opłata nie będzie ukryta a użytkownik zawsze będzie wiedział jaka kwota zostanie pobrana przez platformę.

"Gdy opłaty zaczną obowiązywać - przy każdym zasileniu zostanie wyświetlone okno z informacją o jej wysokości. Możesz zaakceptować opłatę i kontynuować, lub wybrać inną metodę zasilenia. Nadal istnieje możliwość uniknięcie opłat przez zasilenie konta za pośrednictwem krajowego przelewu bankowego lub kart, które zgodnie z regulaminem są wolne od dodatkowych opłat" - informuje portal telepolis.pl.

