Rewolucja w PKP Intercity. Podróżni czekali na ten krok latami!

Bilety na przejazdy międzynarodowe w aplikacji PKP Intercity

Aplikacja mobilna PKP Intercity cieszy się dużą popularnością wśród podróżnych, dlatego przewoźnik postanowił rozszerzyć jej ofertę o przejazdy międzynarodowe. W aplikacji zostaną udostępnione:

* Bilety SuperPromo International dostępne na kierunkach oferowanych przez przewoźnika tj. Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Niemcy;

* Bilety IRT dla dorosłych i dzieci do Niemiec i na Litwę oraz na pociągi nocne do Austrii na miejsca do siedzenia;

* Bilety eNRT (bilet w komunikacji międzynarodowej według taryfy NRT połączony z rezerwacją miejsca) do lub z Austrii, Czech i Słowacji, w tym bilety dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

W najnowszej aktualizacji aplikacji na ten moment nie będzie dostępna opcja zakupu biletu eNRT na przejazdy do Węgier. Wynika to z dotychczasowego niezintegrowania węgierskiego przewoźnika do ogólnoeuropejskich systemowych rozwiązań dotyczących dokonywania kontroli biletów. Wraz z wprowadzeniem zmian w procesie zakupu biletu eNRT można będzie dodać bilet na przewóz psa i roweru. Bilety eNRT będą podlegać zwrotowi, jak również wymianie, która początkowo będzie dostępna w drodze reklamacji. Docelowo pasażerowie będą mogli dokonać jej bezpośrednio w systemie przewoźnika. Do tej pory podróżni mogli kupować bilety do Czech i na Słowację tylko w opcji bezzwrotnej.

Sukces oferty SuperPromo International

Warto przypomnieć, że bilety międzynarodowe w ramach oferty SuperPromo International, jak również bilety IRT na Litwę i do Austrii, są także dostępne w systemie sprzedaży internetowej e-IC. Wprowadzona w styczniu 2022 r. oferta SuperPromo International cieszy się dużą popularnością wśród podróżnych. Tylko w zeszłym roku, przez stronę e-IC, bilety w promocyjnej cenie zakupiło 256 tysięcy pasażerów. W pierwszej połowie 2023 r. z tej opcji skorzystało już ponad 150 tys. podróżnych. Oferta SuperPromo International opiera się na dynamicznym systemie sprzedaży. Wybierając się w podróż warto rozważyć zakup biletu na przejazd w mniej popularnych godzinach, by zdobyć go w jak najniższej cenie.

Rozwój aplikacji mobilnej PKP

Bilety na przejazd PKP Intercity można już pobrać w formie pdf oraz dodać go do kalendarza. Za przejazd można także zapłacić za pomocą Apple Pay, Google Pay, karty płatniczej oraz systemu BLIK. Kolejnym pomocnym narzędziem jest wyszukiwanie celu podróży z funkcją metastacji, dzięki której w wyszukiwarce nie trzeba wpisywać dokładnej nazwy stacji. Wystarczy wpisać nazwę miejsca, w którym rozpoczyna się i kończy podróż, a system pokaże wszystkie połączenia dostępne z danego miasta czy miejscowości. Funkcja metastacji działa także podczas zagranicznych podróży. Podróżni zyskali również możliwość graficznej rezerwacji miejsc dla połączeń krajowych w aplikacji mobilnej, co pozwala wybrać im siedzenie, w którym chcą spędzić swoją podróż.

