Nowe sankcje na Rosję. UE uderza w banki i handel ropą

Unia Europejska nie zamierza odpuszczać Rosji. W poniedziałek w Brukseli szefowie dyplomacji państw członkowskich uzgodnili rozszerzenie sankcji na Moskwę. Nowe restrykcje obejmą 113 osób, firm i instytucji. Na celowniku znalazły się między innymi rosyjskie banki, przedsiębiorstwa energetyczne oraz podmioty pomagające Kremlowi omijać międzynarodowe ograniczenia w handlu surowcami.

Jak informowali wcześniej unijni dyplomaci, sankcjami objętych zostanie aż 50 rosyjskich banków. Restrykcje uderzą również w tak zwaną flotę cieni, czyli statki wykorzystywane przez Rosję do obchodzenia sankcji na eksport ropy i gazu.

Kolejne około 30 osób i podmiotów zostanie objętych ograniczeniami zaangażowaniem w zagraniczne działania manipulacyjne. To między innymi odpowiedź na nieudany atak dronowy na lotnisko w Lipsku w sierpniu. Niemiecki rząd przypisał za niego odpowiedzialność Moskwie.

Rosja sprzedaje ropę taniej nawet o 30 proc.

O skutkach dotychczasowych sankcji mówił w poniedziałek w Brukseli wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jego zdaniem jednym z najdotkliwszych ciosów dla Kremla jest utrata europejskiego rynku surowców energetycznych.

– Największą sankcją, jaką nałożyliśmy na Rosję, jest to, że straciła swój najbardziej lukratywny rynek na węglowodory. Z każdym rokiem Europa importuje mniej rosyjskiej ropy i gazu – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Moskwa próbuje znaleźć nowych odbiorców swoich surowców, ale nie jest to łatwe. Problemem są między innymi transport i logistyka. Rosja musi godzić się na znacznie niższe ceny. Jak zaznaczył Sikorski, są one o co najmniej 30 proc. niższe niż wcześniej uzyskiwane na europejskim rynku.

– Rosja sprzedaje mniej ropy za mniejsze pieniądze. To wpływa na jej zdolność do finansowania wojny – ocenił minister.

Polska chce być przy rozmowach o zakończeniu wojny

Sikorski odniósł się również do roli Polski w międzynarodowych rozmowach dotyczących zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po piątkowym szczycie UE w Dublinie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że Polska będzie uczestniczyć w negocjacjach obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz przedstawicieli instytucji unijnych.

Zdaniem szefa MSZ to ważny sygnał dla naszego kraju.

– Premier (Donald Tusk) przeprowadził to, że na szczeblu doradców premierów do spraw bezpieczeństwa Polska będzie reprezentowała cały nasz region, całą wschodnią flankę. To oznacza, że jesteśmy w grze – powiedział Sikorski.

Minister skrytykował jednocześnie zapowiadane spotkanie przywódców Chin, Rosji i Stanów Zjednoczonych: Xi Jinpinga, Władimira Putina i Donalda Trumpa. Jego zdaniem takie rozmowy niepotrzebnie podnoszą rangę Rosji na arenie międzynarodowej. Sikorski uważa, że przy stole negocjacyjnym powinna znaleźć się również Unia Europejska.

Polska nie chce dokładać kolejnych pieniędzy na broń dla Ukrainy

Podczas konferencji pojawił się również temat amerykańskiej broni dla Ukrainy, kupowanej przez europejskie państwa w ramach programu PURL. Sikorski przypomniał, że Polska przekazała już środki na ten cel w ubiegłym roku. Decyzje dotyczące tegorocznego finansowania jeszcze nie zapadły.

Premier Donald Tusk zapowiedział jednak w piątek, że Polska na razie nie będzie dokładać kolejnych pieniędzy do programu. Powodem są ogromne wydatki na własne bezpieczeństwo i zbrojenia oraz wysoki deficyt budżetowy.

– Mamy wydatki związane z bezpieczeństwem własnym, i to jedno z najwyższych w Europie – tłumaczył szef rządu.

Sikorski zaznaczył, że bez kolejnej polskiej wpłaty program dalej będzie aktywny. Jak wyjaśnił, PURL umożliwia europejskim państwom kupowanie amerykańskiej broni i amunicji, które następnie trafiają na Ukrainę. Minister podkreślił też, że Polska nadal wspiera Kijów, korzystając z własnych kanałów pomocy.

22. pakiet sankcji już w przygotowaniu

Unia Europejska nie zamierza poprzestać na najnowszych restrykcjach. W Brukseli trwają przygotowania do 22. pakietu sankcji wobec Rosji. Sikorski podkreślił, że ograniczenia muszą być regularnie aktualizowane, ponieważ Moskwa nieustannie szuka sposobów na ich omijanie.

Szef polskiego MSZ zaznaczył również, że wiele osób i podmiotów trafiło na unijne listy sankcyjne na wniosek Polski. Kolejne restrykcje mają utrudnić Kremlowi zarabianie na surowcach energetycznych, finansowanie wojny i prowadzenie działań wymierzonych w państwa Zachodu.

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