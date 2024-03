Ryczałt energetyczny – kto może starać się o dodatkowe pieniądze

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane co miesiąc przez ZUS. W ramach dodatku można obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazu i cieplnej na cele domowe. Świadczenie przysługuje:

* kombatantom,

* żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych np. w kopalniach węgla lub kamieniołomach,

* wdowom i wdowcom mających emeryturę lub rentę po kombatantach,

* emerytkom lub rencistkom będącymi wdowami po żołnierzach zatrudnianych przymusowo.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest waloryzowany co roku w marcu, podobnie jak emerytury i renty. Od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 jest wypłacany w wysokości 299,82 zł. miesięcznie. Pieniądze są wypłacane razem z wypłatą zasadniczego świadczenia emerytalnego do tych seniorów, którzy mają do niego prawo i zgłosili się do ZUS z wnioskiem o jego wypłacanie.

Ryczałt energetyczny - złóż wniosek

Aby otrzymać ryczałt energetyczny musisz złożyć wniosek ZUS-ERK. Do wniosku trzeba dołączyć decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej oraz potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców. W przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych potrzebne jest zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia. Natomiast w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

