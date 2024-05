Rynek pracy w Białymstoku – o czym pamiętać poszukując zatrudnienia?

Polska marka sportowa na skraju upadku! To koniec znanej sieciówki?

Co dokładnie charakteryzuje białostocki rynek pracy? W jakich zawodach najłatwiej będzie zdobyć pracę? Czy opinie o pracodawcach z Białegostoku pomogą Ci w podjęciu decyzji na temat zatrudnienia? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym materiale.

Rynek pracy w Białymstoku – co go charakteryzuje?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, istnieje wiele powodów dla których rynek pracy w Białymstoku możemy uznać za przyjazny dla pracowników, choć niektóre wskaźniki są rzeczywiście nieco niepokojące. Według danych GUS, stopa bezrobocia w 2024 roku w Białymstoku wynosi 5,4%, co jest wynikiem niemalże równym średniej ogólnokrajowej. Średnie wynagrodzenie z kolei wyniosło w 2024 roku zaledwie 6 473 złote brutto w skali miesiąca, co na tle ogólnopolskiego wyniku – 8 409 złotych brutto – raczej nie rodzi powodów do świętowania.

Niemniej, bazując na wielu innych podstawach zauważyć trzeba, że warunki zatrudnienia w Białymstoku stale się poprawiają. Umowa o pracę stanowi standard w zdecydowanej większości przedsiębiorstw, natomiast umowy cywilnoprawne należą już do rzadkości.

Coraz większą popularnością w Białymstoku cieszy się również praca zdalna, która nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla sektora IT czy marketingu. Coraz częściej jest ona oferowana wszędzie tam, gdzie zakres obowiązków nie koliduje z możliwością wykonywania ich w trybie „home office”. Rozwiązanie pośrednie w tej materii stanowić będzie praca hybrydowa.

Zawody deficytowe w Białymstoku – gdzie najłatwiej zdobędziesz pracę?

Białystok to miasto, w którym stosunkowo łatwo można zdobyć zatrudnienie i to bez względu na sektor, w którym chcielibyśmy pracować. Najlepsze wskazówki w tym zakresie może nam zapewnić Barometr Zawodów, którego raport jasno pokazuje najbardziej optymalne kierunki zatrudnienia dla pracowników.

Jak wynika z wyżej opisywanego raportu, zdecydowanie największe deficyty odnotowywane są w branży transportowej – szczególnie w przypadku kierowcy autobusu, jednak pracę znajdzie również kierowca kat. B czy kierowca kat. C+E. Spore niedobory sygnalizuje również branża IT – poszukiwani są kandydaci do pracy na takich stanowiskach jak programista, projektant stron internetowych, administrator baz danych czy analityk IT.

Stosunkowo łatwo można zdobyć zatrudnienie także w takich sektorach jak sektor budowlany, handel i usługi, gastronomia, edukacja czy medycyna. Duża część profesji pozostaje w stanie względnej równowagi popytu i podaży, podczas gdy wśród zawodów nadwyżkowych pojawiają się takie profesje jak filozof, filolog, tłumacz, kulturoznawca czy politolog.

Jak opinie o pracodawcach mogą pomóc Ci w wyborze odpowiedniego miejsca pracy?

Poszukując odpowiedniego miejsca pracy – bez względu na to, czy interesuje nas praca na pełen etat, czy też wyłącznie praca tymczasowa – powinniśmy w pierwszej kolejności wiedzieć, gdzie zatrudnienia można szukać najefektywniej. Tradycyjne metody, takie jak Powiatowy Urząd Pracy, agencje pośrednictwa czy osobista wizyta w danym zakładzie, raczej nie będą w stanie zapewnić nam najlepszych wyników.

Dużo skuteczniejszą metodę w tym zakresie stanowią rozmaite portale ogłoszeniowe, takie, jak na przykład GoWork.pl. To właśnie tam najlepsze oferty pracy z Białegostoku pojawiają się najprędzej i najliczniej, pozwalając obu stronom na szybkie nawiązanie współpracy. Nie jest to jednak jedyna zaleta tego portalu.

To właśnie tutaj poznasz opinie o pracodawcach z Białegostoku, które pozwolą Ci celniej wytypować firmę, w której będziesz chciał pracować przez lata. Dzięki rzetelnym komentarzom byłych i aktualnych pracowników zrozumiesz jakimi zasadami kieruje się Twój przyszły pracodawca, a także będziesz miał świadomość tego, czy możesz liczyć na jego bezgraniczną uczciwość i empatię.