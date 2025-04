Rynki w niepewności: powtórka z rozrywki?

Giełdy na całym świecie reagują nerwowo na eskalację konfliktów handlowych i geopolitycznych. Decyzja prezydenta USA o wprowadzeniu ceł na towary z różnych krajów, w tym z Unii Europejskiej, wywołała falę spadków i niepewności. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zareagowała zawieszeniem notowań, co dodatkowo podsyciło obawy inwestorów.

Dr Kamil Gemra porównuje obecną sytuację do tej z początku pandemii COVID-19: "Jeżeli chodzi o całe światowe rynki, to jest absolutnie temat numer jeden, porównywalny moim zdaniem z pandemią, gdzie inwestorzy też nie wiedzieli, co się tak naprawdę wydarzy z gospodarkami, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji". Podkreśla, że rynki są niezwykle wrażliwe na informacje, a nawet plotki mogą wywołać gwałtowne reakcje. "Widać, że rynek łaknie pozytywnych informacji - wystarczyło, że pojawiła się, później zdementowana, informacja że cła będą zawieszone na 90 dni i już od razu było odbicie" - dodaje.

Prognozowanie przyszłości na tak niestabilnym rynku jest niezwykle trudne. Dr Gemra zauważa, że ewentualne porozumienie między USA a UE mogłoby przynieść ulgę i doprowadzić do odbicia na rynkach. "Wtedy ci, którzy kupowali na tych dużych spadkach będą mieli rację, bo można było rzeczywiście tanio kupić akcje, natomiast moim zdaniem za wcześnie na to, żeby móc powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. Mamy podstawowy problem, że obecnie bardzo ciężko wyrokować, przewidywać giełdę, bo trzeba być nie tylko finansistą, ale ekspertem od stosunków międzynarodowych" - tłumaczy.

Jednak to nie relacje z Europą budzą największe obawy. Konflikt handlowy między USA a Chinami może okazać się znacznie poważniejszy. "Tutaj bym upatrywał potencjalnie bardzo dużego ryzyka i dużych zagrożeń, bo obstawiam, że tutaj jednak nie dojdzie do porozumienia. Nie chcę nikogo tutaj niczym straszyć, natomiast to może być poważny nowy spór, który będziemy obserwowali na świecie i pytanie, jak rzeczywiście rynki będą na to reagowały" - ostrzega ekonomista.

Inwestować czy czekać?

W obecnej sytuacji, zdaniem eksperta, ostrożność jest kluczowa. "Jeżeli ktoś jest inwestorem akcyjnym, może to jest rzeczywiście dobry moment na to, żeby trochę sobie uśrednić cenę zakupu, bo rzeczywiście było widać, że są ciekawe ceny na wielu różnych walorach. Ale jeżeli ktoś nie był na rynku akcyjnym i uważa, że teraz jest ten moment, kiedy rynek osiągnął dołek, to wydaje mi się, że jednak nie" - radzi dr Gemra.

Zawieszenie notowań na GPW budzi wątpliwości co do stabilności i wiarygodności polskiego rynku. "To złe wydarzenie i zła sytuacja dla naszego rynku, ponieważ podważa zaufanie do naszej giełdy. Jeżeli kapitał spekulacyjny do nas przypływa, to myślę, że po poniedziałkowej historii część inwestorów zagranicznych zastanowi się, czy czasem nie będzie tak, że ktoś tu utknie, bo giełda zamknie notowania na godzinę i co wtedy się stanie. Dla takich inwestorów bardzo ważną rzeczą jest płynność" - podkreśla.

OFE: Czy emeryci mają powody do obaw?

W kontekście tych zawirowań, kluczowe pytanie brzmi: czy osoby oszczędzające w OFE powinny się martwić? Dr Gemra uspokaja, tłumacząc, że inwestycje emerytalne mają charakter długoterminowy i powinny być odporne na krótkotrwałe wahania rynkowe. "Obecne wydarzenia są oczywiście negatywne, natomiast w skali oszczędzania na emeryturę nie powinny mieć istotnego znaczenia" - zapewnia.

Jednak przestrzega przed pochopnymi decyzjami w przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne. "Polacy kupują wsteczną stopę zwrotu, co jest mocno problematyczne i jest to złą strategią. Za pierwszy kwartał tego roku ta wsteczna stopa zwrotu była bardzo dobra, natomiast teraz widzimy gigantyczne spadki" - zauważa.

Co dalej z polityką pieniężną?

Na koniec, dr Kamil Gemra prognozuje zmiany w polityce pieniężnej. "RPP na pewno będzie obserwowała to co zrobi USA. Spodziewam się, że dojdzie do zmiany polityki pieniężnej banku centralnego w ślad za innymi bankami centralnymi, w szczególności za amerykańską rezerwą federalną" - ocenia, sugerując możliwość obniżki stóp procentowych w przyszłości.

Podsumowując, choć sytuacja na rynkach jest dynamiczna i pełna niepewności, oszczędności emerytalne w OFE, ze względu na swój długoterminowy charakter, powinny być stosunkowo bezpieczne. Kluczowa jest jednak ostrożność i unikanie pochopnych decyzji inwestycyjnych, szczególnie w przypadku funduszy inwestycyjnych.