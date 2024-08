Rząd masowo ograniczy dostęp do kredytów. Tak chcą walczyć z cenami mieszkań

Ile można przelać małżonkowi pieniędzy, by nie płacić podatku?

Taki mają pomysł na zahamowanie wzrostu cen mieszkań

Obniżenie limitu wartości kredytu w stosunku do ceny nieruchomości to nie jedyna decyzja Singapuru. Rządzący z "Azjatyckiego Tygrysa" chcą podwyższyć dotacje mieszkaniowe o 40 tys. dolarów singapurskich. Dzięki temu osoby o średnich i niskich zarobkach otrzymają szerszy dostęp do nieruchomości, które chcieliby kupić jako swoje pierwsze mieszkanie albo dom.

Singapurski rząd zobowiązał się również do wspierania podaży mieszkań, zapowiadając 100 tys. lokali socjalnych, które zostaną oddane do użytkowania w latach 2021-2025. Premier zapowiedział również, że zwiększy dotacje na mieszkania komunalne dla par o mniejszych dochodach. Jednak nowych propozycji i ograniczeń w zakresie budownictwa w Singapurze, można się spodziewać bliżej wyborów, a te powinny się odbyć do listopada 2025 r.

Zmiany dotyczą obniżenia maksymalnego wskaźnika wartości kredytu do ceny nieruchomości. W przypadku mieszkań komunalnych limit będzie obniżony do 75 proc. ceny albo wartości nieruchomości. Wcześniej wynosił 80 proc. Zmiana wprowadzona przez rząd Wonga obejmuje mieszkania używane, ale od października 2024 roku uwzględni także nowe lokale.

Tymczasem w Polsce trwają prace nad nową odsłoną "kredytu 0 proc.", chociaż nie ma zgody wśród koalicjantów na wprowadzenie tego rozwiązania. Tani kredyt napędziłby popyt na mieszkania przy niskiej podaży, a to z kolei winduje ceny mieszkań w Polsce na niespotykaną dotąd skalę.

Według ostatniego zestawienia Rankomat.pl, najdroższe mieszkania z rynku pierwotnego są w Warszawie, gdzie średnio zapłacimy 17 500 zł za 1m2,dalej w zestawieniu jest Kraków 16 030 zł za 1m2 oraz Gdańsk 14 981 zł za 1m2. Najtańsze mieszkania w 2024 roku, spośród dużych polskich miast, kupić możesz w Gorzowie Wielkopolskim – tam za 1m2 zapłacisz około 7 195 zł.

Singapur - tygrys azjatycki, w którym 80% osób żyje w mieszkaniach zbudowanych przez państwo OBNIŻA limity finansowania, żeby poprawić dostępność mieszkań (LTV z 80 do 75%). W 2023 zwiększył podatki dla cudzoziemców i kupujących 2 mieszkania.Halo MRiT https://t.co/Eq412iFJmL— Unfair value (@UnfairValue1) August 20, 2024

„Ograniczenia oznaczają trzeci raz w ciągu niecałych trzech lat, kiedy władze zaostrzają przepisy dotyczące kredytów mieszkaniowych HDB. Takie kredyty hipoteczne oferowane przez władze budownictwa socjalnego mają niższe stopy procentowe niż banki. Limity stosunku wartości pożyczki do wartości nieruchomości zostały obniżone z 90% pod koniec 2021 r . i ponownie obniżone w 2022 r.” – informuje Bloomberg.