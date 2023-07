Rząd ogłosił waloryzację emerytur na 2024 rok! Złe wieści dla seniorów

Ruszyły wypłaty pieniędzy z programu „Dobry Start”. Kiedy 300 plus trafi na konto?

Waloryzacja na 2024 rok. Rząd potwierdza

Co roku, 1 marca emerytury są waloryzowane, tak aby świadczenia nie traciły na wartości w gospodarce, w której rosną wynagrodzenia. Dlatego wskaźnik waloryzacji opiera się na inflacji oraz wzroście wynagrodzeń, a obie statystyki zarówno w 2022, jak i 2023 roku są na podwyższonym poziomie. Inflacja jednak wyhamowuje, więc seniorzy dostaną mniejsze podwyżki w 2024 roku.

Potwierdziły to również szacunki rządu. Jak podaje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, na Radzie Ministrów przyjęto założenia przyszłorocznych waloryzacji rent i emerytur na poziomie 12,3 proc. Koszt tego rozwiązania ma wynieść 43 mld zł.

Spadek waloryzacji w 2024 roku!

To znaczny spadek względem waloryzacji z 2023 roku, w którym wyniosła 14,8 proc. Tym samym, jeśli prognozy rządu się nie sprawdzą, waloryzacja w przyszłym roku będzie niższa o 2,5 punktu procentowego. W efekcie senior, który otrzymywał minimalną emeryturę (1588 zł brutto), może spodziewać się w przyszłym roku podwyżki o 195 zł (do kwoty 1783 zł brutto). Dla porównania - w 2023 roku rząd gwarantował przynajmniej 250 zł podwyżki. Z kolei senior otrzymujący okolice średniej emerytury, czyli 3500 zł brutto, zanotuje w przyszłym roku podwyżkę wysokości 431 zł (do kwoty 3931 zł brutto). Dokładne wyliczenia można sprawdzić w naszej galerii.

