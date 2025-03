To musisz wiedzieć przed przejściem na emeryturę. Tyle wynosi odprawa emerytalna

Kluczowe założenia reformy

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował trzecią wersję projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia.

W toku konsultacji publicznych poprzednich wersji projektu nie było zgody co do tego, kto powinien decydować o przekształceniach i konsolidacji szpitali. W ostatecznej, trzeciej wersji przyjęto, że decyzje będą podejmowane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej MZ proponowało różne rozwiązania, m.in. uzależnienie istnienia porodówki od rocznej liczby porodów lub powołanie zespołów przy wojewodach.

Zwiększenie elastyczności szpitalnictwa

Projekt resortu zdrowia zakłada, że szpitale będą mogły, za zgodą NFZ, zamienić niektóre świadczenia udzielane w trybie pełnej hospitalizacji na leczenie planowe lub jednodniowe. Szpitale będą mogły także, za zgodą prezesa NFZ, przekształcić Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) w izby przyjęć. Ponadto, złagodzone mają być wymogi udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach "sieci szpitali".

Projekt resortu zdrowia przewiduje, że związki samorządów będą mogły tworzyć i prowadzić szpitale w różnych formach prawnych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty lecznicze w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Na przykład, powiaty będą mogły połączyć dwa szpitale i podzielić szpitalne oddziały o określonych profilach, aby uniknąć dublowania się świadczeń.

Program naprawczy dla zadłużonych szitali

Projekt wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące tworzenia i zatwierdzania programów naprawczych dla szpitali, które borykają się z problemami finansowymi.

Po wprowadzeniu zmian ma się zmniejszyć liczba szpitali, które utrzymują stałą gotowość do udzielania świadczeń w trybie ostrym. Szpitalne świadczenia zabiegowe mają się koncentrować w ośrodkach z większym doświadczeniem i potencjałem kadrowym. Według Ministerstwa Zdrowia, lepsza wycena świadczeń w poradniach specjalistycznych sprawi, że diagnostyka i leczenie będą się częściej odbywać bez konieczności hospitalizacji.

Reforma szpitalnictwa jest jednym z "kamieni milowych" w Krajowym Planie Odbudowy, co oznacza, że od jej realizacji zależy wypłata środków z KPO. Dzięki zmianom oferta szpitali ma być dostosowana do lokalnych potrzeb, w tym do zmian demograficznych: spadającej liczby urodzeń i starzejącego się społeczeństwa. Efektywniej mają być wykorzystywane kadry medyczne, sprzęt i infrastruktura.

W lipcu ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało szerszą reformę systemu ochrony zdrowia, która zakłada m.in. powstanie terytorialnych map świadczeń powiązanych z finansowaniem i inwestycjami, a także warunkową zamianę długów szpitali na kredyty udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

