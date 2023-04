Rząd rozda palaczom darmowe e-papierosy. To nowy sposób na walkę z tradycyjnymi papierosami

To już się dzieje! Jadalne owady w ofercie marketów w Polsce! Carrefour rozszerza asortyment

Brytyjski rząd kampanią "Swipe to stop" chce zachęcić Brytyjczyków do zerwania z nałogiem papierosowym. Zgodnie z założeniami, w 2030 r. Wielka Brytania stanie się krajem wolnym od dymu papierosowego. Oznacza to, że papierosy będzie wtedy palić mniej niż 5% populacji.

Wielka Brytania wolna od dymu. Rząd startuje z nietypową kampanią

Brytyjski resort zdrowia proponuje, by z tradycyjnych papierosów "przerzucić się" na alternatywne wyroby tytoniowe - np. e-papierosy - w ramach tzw. polityki redukcji szkód. "W ramach programu blisko jeden na pięciu palaczy otrzyma zestaw startowy do używania e-papierosów, wraz ze wsparciem w rzuceniu palenia" - poinformował Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Wielkiej Brytanii.

Program ma objąć również palące kobiety w ciąży. Jak wynika ze statystyk przytoczonych przez portal ISB Zdrowie - w Wielkiej Brytanii 1 na 10 kobiet w ciąży pali papierosy. Poza przekazaniem alternatywnych wyrobów tytoniowych, brytyjski rząd planuje wprowadzenie zachęt finansowych. "Palące kobiety w ciąży mogą otrzymać od rządu bon w wysokości do 400 funtów, który ma pomóc w zakupu środków wspierających je walce z paleniem – e-papierosów lub innych mniej szkodliwych alternatyw" - informuje ISB Zdrowie.

"2 na 3 osoby palące umrą z powodu palenia papierosów. To jedyny dostępny w sprzedaży produkt, który zabija, gdy jest prawidłowo używany. Zaproponujemy milionom palaczy nową pomoc w rzuceniu palenia. Będziemy finansować nowy krajowy program „Swap to stop” – pierwszy tego rodzaju na świecie. Będziemy współpracować z doradcami i innymi osobami, aby zaoferować milionom palaczy w Anglii bezpłatny zestaw startowy do wapowania" - wyjaśnił Neil O’Brien, minister zdrowia Wielkiej Brytanii.

Nałóg nikotynowy w Europie. Ile osób pali w Polsce?

Papierosy pali około 13% Brytyjczyków, czyli około 5,4 mln osób. W Unii Europejskiej odsetek palących jest niemal dwukrotnie większy. Jak wynika z ostatniego badania Eurobarometru Komisji Europejskiej w UE papierosy pali 25% ludności. W Polsce odsetek palących w ostatnich latach wzrósł – dziś papierosy pali około 29% Polek i Polaków - wynika z badania Polskiej Akademii Nauk (PAN).

