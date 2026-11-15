Samochody tanieją w rekordowym tempie

Polski rynek motoryzacyjny przechodzi prawdziwą rewolucję. Z danych raportu Superauto.pl wynika, że we wrześniu 2026 roku średnie ceny transakcyjne nowych samochodów były o 7,5 proc. niższe niż rok wcześniej. Jeszcze mocniejszy spadek odnotowano w sierpniu. Wyniósł on 7,6 proc. i był największą roczną obniżką od niemal 16 lat.

W całym trzecim kwartale ceny transakcyjne nowych aut zmniejszyły się średnio o 4,3 proc. rok do roku. A trend spadkowy utrzymuje się już od początku 2024 roku.

To wyraźna zmiana po okresie gwałtownych podwyżek. Przez około trzy lata, w czasie pandemii COVID-19 i po wybuchu wojny w Ukrainie, europejscy producenci mieli poważne problemy z dostępnością samochodów. Aut było zbyt mało, a ograniczona podaż napędzała wzrost cen. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Chińczycy namieszali na rynku

Jednym z głównych powodów zmian jest ekspansja chińskich producentów. Ich samochody coraz śmielej konkurują z modelami europejskich, japońskich i koreańskich marek. W sierpniu 2026 roku udział chińskich producentów w polskim rynku nowych samochodów osobowych osiągnął rekordowe 15,9 proc.

W październiku spadł wprawdzie do 13,5 proc., ale zdaniem ekspertów nie oznacza to końca chińskiej ofensywy. Na rynku ruszyły bowiem wyprzedaże rocznika 2026, które mogą ponownie przyciągnąć klientów do salonów oferujących auta z Państwa Środka.

– Obserwując uruchomione właśnie kampanie wyprzedażowe rocznika 2026, spodziewam się, że pod koniec roku udział modeli chińskich w rynku zbliży się do 20 proc. – przewiduje Oskar Jedliński z Superauto.pl na łamach serwisu dlahandlu.pl.

Nawet 20 proc. rabatu w salonach

Dla kierowców najważniejsze jest jednak to, co dzieje się z cenami w salonach. Dealerzy coraz mocniej walczą o klientów, a obniżki nie ograniczają się już do pojedynczych modeli. Według danych Superauto.pl średni rabat na samochody chińskich marek wynosi około 17 proc. Jeszcze więcej można zaoszczędzić przy zakupie popularnych modeli innych producentów. W tym segmencie upusty sięgają średnio 20 proc. od ceny katalogowej.

Same ceny transakcyjne również spadają. W segmencie marek popularnych obniżka rok do roku wyniosła średnio 4,2 proc., natomiast w przypadku chińskich samochodów około 3,3 proc.

Oskar Jedliński zwraca uwagę, że oficjalne cenniki coraz częściej mają niewiele wspólnego z kwotą, którą ostatecznie płaci klient.

– Dane za 2026 rok jasno pokazują, że skończyła się era bezwzględnego dyktatu producentów. Mamy do czynienia z klasycznym rynkiem kupującego, na którym ostateczna cena na fakturze ma coraz mniej wspólnego z tą widniejącą w oficjalnym konfiguratorze – ocenia ekspert.

Używane samochody tracą klientów

Chińska ofensywa odbija się również na rynku samochodów używanych. Coraz więcej osób, zamiast kupować kilkuletni samochód z drugiej ręki, zaczyna rozważać zakup nowego pojazdu. Szczególnie wtedy, gdy dzięki rabatom różnica w cenie przestaje być tak duża jak wcześniej.

Potwierdzają to dane dotyczące importu używanych aut. Według IBRM Samar w październiku 2026 roku do Polski sprowadzono o 9 proc. mniej takich samochodów niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Po dziesięciu miesiącach spadek wyniósł 6,6 proc.

Zmiany na rynku oznaczają dla klientów większe możliwości wyboru i mocniejszą pozycję podczas negocjacji. Dealerzy muszą walczyć o kupujących, a wysokie ceny z katalogów coraz częściej stają się jedynie punktem wyjścia do rozmowy o rabacie. Kto planuje zakup samochodu, może mieć dziś znacznie większe pole do negocjacji niż jeszcze kilka lat temu.

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