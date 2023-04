i Autor: Pixabay

Dodatki emerytalne

Sejm popiera emerytury dla sołtysów! Kto ją dostanie?

Komisja sejmowa zarekomendowała przyjęcie poprawki Prawa i Sprawiedliwości, która ma pozwolić na pobieranie emerytury dla sołtysów tym, co pełnili te funkcję przez co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż przez 8 lat. Rządowa propozycja zakładała co najmniej 10 lat.