Czy będzie podwyżka 500 plus? Jest uchwała budżetowa na 2023 rok

Świadczenie 500 plus zostało wprowadzone w 2016 roku i jak wyliczają eksperci, aby zachować jego wartość, trzeba by było podnieść świadczenie ok. 700 zł. Również ze strony rządu płynęły wieści, że Prawo i Sprawiedliwość może zdecydować się na taki ruch przed wyborami. Na razie jednak nic tego nie zapowiada, jak wynika z ustawy budżetowej na 2023 rok, zabezpieczono środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym 500 plus, Dobry Start i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nie ma jednak ani słowa o podwyżce.

W uzasadnieniu do projektu budżetu czytamy, że prognozowane wydatki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na program Rodzina 500 Plus wyniosą 40,2 mld zł. Co ciekawe, mimo inflacji to nieznaczny spadek, bo w 2021 roku koszty programu były szacowane na 41 mld zł. Program od 2016 roku do 2021 kosztował 156 mld zł, więc po 2022 roku koszty programu od początku jego wprowadzenia zbliżą się do 200 mld zł.

Ile warte jest 500 plus?

Instytut Emerytalny przeprowadzał symulację, w której 500 plus jest waloryzowane wraz z emeryturami (a waloryzacja emerytur zależy od wzrostu płac i inflacji). Jak się okazało, według symulacji rodzice od przyszłego roku dostawaliby 699,24 zł. Do tego jak podawał Instytut w sierpniu, ze względu na inflację wartość świadczenia spadła poniżej 400 zł (w porównaniu z wartością 500 zł w 2016 roku).

Jednak minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wykluczyła na ten moment waloryzację świadczenia, tak jak wyklucza ją nowa ustawa budżetowa. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że rząd przed wyborami podejmie decyzję, lub przynajmniej złoży obietnice zwiększenia świadczenia.

