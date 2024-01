Nowa waloryzacja rent i emerytur 2024

Biorąc pod uwagę dwa parametry potrzebne do obliczenia wskaźnika czyli inflację, która wyniosła 6,1 proc. i wzrost płac na poziomie 11, 8 proc., wskaźnik wyniósłby 7,24 proc. Mając najniższą emeryturę w wysokości 1588 zł senior otrzymałby jedynie 115 zł więcej, a mając 2 tys. zł dostałby 145 zł podwyżki. Przy wypłacie 2,5 tys. zł świadczenie wzrośnie o 181 zł.

Ostatecznie to jaki będzie faktyczny wskaźnik ustawowej waloryzacji emerytur i rent poznamy w marcu 2024 r. Zakładano, że będzie to 12,3 proc., już dziś jednak wiadomo, że może to być 11,4 proc, Wówczas nowa minimalna emerytura od marca br. wynosiłaby 1 769,52 zł. Wszystko zależy od tego, ile ostatecznie wyliczy GUS średniej inflacji dla 2024 r.

Niewykluczone, że w tym roku czekają seniorów jeszcze inne kluczowe zmiany w systemie emerytalnym, które wpłyną na wysokość wypłat świadczeń. Rząd chce zlikwidować dodatkowe świadczenia 13. i 14 emeryturę. W zamian proponuje zwolnienie emerytur z podatku. Rozważana jest również koncepcja wprowadzenia waloryzacji dwa razy w roku. Na razie premier Donald Tusk zapewnia, że pieniądze na wypłaty 13. i 14. są zabezpieczone w projekcie budżetu.

