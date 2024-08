Seniorze, korzystasz ze zniżki w PKP? Musisz mieć ten dokument, inaczej dostaniesz mandat

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Zniżka dla seniorów w PKP Intercity. Do korzystniejszej potrzebujemy dodatkowego zaświadczenia

Pasażerowie, którzy ukończyli 60 lat mają możliwość skorzystania z dwóch typów zniżek na przejazdy PKP. Standardowa zniżka wynosi 30 procent i dotyczy pociągów PKP Intercity w 1. i 2. klasie na przejazdach krajowych, w tym także na dłuższych trasach i w wagonach sypialnych.

Do tego istnieje jeszcze druga, 37-procentowa zniżka, jednak nie każdy senior może z niej skorzystać. Jak podaje gazeta.pl przysługuje ona na dwa przejazdy rocznie i wymaga dodatkowego dokumentu. Oprócz biletu i dowodu tożsamości, senior będzie musiał okazać zaświadczenie, które dostanie z jednego z niżej wymienionych miejsc:

Terenowa jednostka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Wojewódzka i regionalna rada weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

Okręgowa sekcja emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dopiero z zaświadczeniem od jednej z tych instytucji, można skorzystać z drugiej zniżki. W innym wypadku pozostaje niższa, 30-procentowa zniżka.

Seniorzy, nie pomyl się. Za brak dokumentu grozi nawet kilkaset złotych kary

Co jeśli emeryt, przez przypadek zaznaczy zniżkę 37-procentową, jeśli nie ma do niej uprawnień? Przy kontroli biletów brak ważnego dokumentu, który potwierdza możliwość skorzystania z ulgi grozi karą w kwocie od 120 do 600 zł.

Jeśli zapłacimy karę na miejscu, jej wysokość będzie niższa o 60 proc.