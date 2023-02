Seniorzy dostaną kosmiczne podwyżki emerytur! Nawet 5 tys. zł miesięcznie

Waloryzacja gigantycznych emerytur 2023

Waloryzacja emerytur w 2023 roku będzie na poziomie 14,8 proc. Oznacza to, że średnia emerytura, która wynosi około 2,7 tys. zł , wzrośnie miesięcznie aż o blisko 400 zł. W skali roku daje to w portfelu emeryta blisko 5 tys. zł dodatkowej gotówki. To bardzo dużo. Ale są tacy, co dostaną jeszcze więcej. Obecnie w Polsce najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS wynosi ok. 38 tys. zł Pobiera ją mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 85 lat, mając staż pracy 67 lat. Ile on zyska na waloryzacji marcowej emerytur i rent? Emerytura tego pana wzrośnie o 5 tys. zł. W skali roku da to pulę 60 tys. zł Zaś najwyższa emerytura z ZUS pobierana przez kobietę wynosi blisko 27 tys. zł. Taką emeryturę ma pani, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat, mając na koncie ponad 60 lat pracy. Po waloryzacji na poziomie 14,8 proc. jej emerytura podskoczy do kwoty rzędu 31 tys. zł.

A ile na waloryzacji zyskają politycy? Jest spora grupa tych, którzy pobierają już świadczenia emerytalne i są one wyższe niż średnia emerytura krajowa. Na przykład Jarosław Kaczyński dostaje emeryturę rzędu 7,5 tys. zł. Po waloryzacji na poziomie 14,8 proc. wzrośnie ona do poziomu 8,6 tys. zł. W galerii prezentujemy jeszcze podwyżki emerytur innych polityków takich jak np. Antoni Macierewicz, Joanna Senyszyn.

Sonda 15. emerytura to dobry pomysł? Tak, emeryci zasługują na dodatkowe pieniądze Tak, ale nie dla wszystkich tylko dla najuboższych Nie, to zły pomysł Trudno powiedzieć