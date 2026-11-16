Apel ministra do firm: bezpieczeństwo to wspólna sprawa

Podczas VI Kongresu Społeczno-Gospodarczego Polska Moc Biznesu 2026, który odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwrócił się do zebranych przedsiębiorców. Jego przekaz był prosty i jednoznaczny: państwo zrobi wszystko, by chronić kraj, ale w dzisiejszych czasach to za mało. Każda firma, duża czy mała, jest elementem większej układanki i musi myśleć o swoim wkładzie w ogólne bezpieczeństwo.

To wezwanie do zmiany sposobu myślenia. Siemoniak chce, by przedsiębiorcy przestali traktować bezpieczeństwo jako usługę, którą ktoś im w pełni zapewni. Chodzi o to, by każdy właściciel firmy rozumiał, że jego decyzje, czujność i przygotowanie mają realny wpływ na stabilność całego kraju. To nie jest już tylko kwestia ochrony własnego majątku, ale współodpowiedzialność za Polskę.

Chciałbym, wykorzystując tak liczną obecność przedstawicieli biznesu, bardzo mocno zaapelować, żeby w waszym myśleniu o prowadzeniu biznesu nie zakładać, że ktoś z zewnątrz dostarczy to bezpieczeństwo – powiedział minister.

Podkreślił też, że choć rząd i służby działają, to od myślenia każdego przedsiębiorcy zależy kawałek polskiego bezpieczeństwa. I dodał, że szczególna rola, jaką odgrywa biznes w tym obszarze, wymaga dziś głośnego podkreślenia.

Dywersja i cyberataki. Na jakie zagrożenia dla firm wskazuje minister?

Siemoniak nie mówił o abstrakcyjnych niebezpieczeństwach. Wskazał na bardzo konkretne problemy, z którymi Polska już się mierzy. Nie chodzi o ryzyko otwartego konfliktu na naszym terytorium, ale o coś znacznie bardziej podstępnego. To skutki wojny toczącej się tuż za naszą granicą.

Według ministra są to celowe, zaplanowane działania, których celem jest szkodzenie Polsce. Mówił wprost o aktach dywersji, takich jak podpalenia. Ich zadaniem jest stworzenie wrażenia, że w kraju nie jest bezpiecznie, a wspieranie Ukrainy przynosi negatywne konsekwencje.

One mają pokazywać, że Polska nie jest stabilna, Polska nie jest bezpieczna, że Polska może być karana za swoje wsparcie dla Ukrainy, może być karana za politykę, którą prowadzi – wyjaśniał minister Siemoniak.

Drugim filarem tych działań są cyberataki. Tu sytuacja jest bardzo poważna. Minister podkreślił, że Polska jest jednym z głównych celów takich ataków na świecie. Realne zagrożenia dla firm to dziś przede wszystkim świadome akty dywersji i zmasowane cyberataki, które mają na celu destabilizację kraju i odstraszenie inwestorów. To wszystko ma bezpośrednie przełożenie na biznes, bo jak zauważył minister, zagraniczni partnerzy, patrząc na mapę, unikają miejsc, "gdzie może spaść rakieta, dron, może być podpalone centrum handlowe".

Jak Polska chce chronić inwestycje i biznes?

Siemoniak podkreślił, że jeśli Polska będzie postrzegana jako kraj niestabilny, pieniądze popłyną gdzie indziej. Dlatego teraz kluczowe jest wspólne działanie.

"Nasza rola, rola polskich władz, polskiego biznesu, polskiego społeczeństwa to pokazać, że Polska jest bezpiecznym państwem, że ulokowane tutaj pieniądze, czy polskie, czy zagraniczne są absolutnie bezpieczne" – podkreślił minister.

To nie jest tylko kwestia doraźnych działań, ale utrzymania trendu, który budujemy od ponad 30 lat. Wejście do grupy G20 i wielokrotny wzrost PKB to dowody na to, że Polska jest miejscem rozwoju. Teraz trzeba udowodnić, że to nie był historyczny epizod, ale stały, pewny kierunek.

Szansą na skok w przyszłość są ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, zarówno w formie dotacji, jak i korzystnych pożyczek. Rząd Donalda Tuska widzi w nich narzędzie do wzmocnienia nie tylko gospodarki, ale i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo biznesu jest nierozerwalnie związane z potężnymi inwestycjami w polski przemysł obronny, który dzięki nowym zamówieniom ma szansę na technologiczny skok. Jak wskazał minister Siemoniak, zarówno państwowe, jak i prywatne firmy zbrojeniowe doświadczają bezprecedensowego dopływu środków. To szansa, by dogonić światowych liderów.

Na koniec minister zapewnił, że polski sektor bezpieczeństwa zawsze będzie stał murem za polskimi firmami, wspierając je w kraju i pomagając w ekspansji za granicą. To sygnał, że w obliczu nowych zagrożeń współpraca między państwem a biznesem musi być bliższa niż kiedykolwiek wcześniej.