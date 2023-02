Skarbówka oddaje Polakom nawet 1500 zł! Sprawdź swój zwrot podatku

Polacy dostaną ogromne zwroty podatku! Kto dostanie zwrot?

W lipcu 2022 roku weszła w życie zmiana podatkowa, która miała na celu obniżyć podatek PIT z 17 proc. do 12 proc. Żeby nie dokładać pracy księgowym, którzy i po problemach z Polskim Ładem byli zdezorientowani, zdecydowano że stawka zostanie naliczana od wypłaty do końca roku, a różnica zostanie zwrócona w roku 2023. Dlatego też zwrot podatku dostaną osoby, które pracowały na umowę o pracę, ale nie tylko. Przy reformie usunięto możliwość niepobierania zaliczki na podatek przy umowach zlecenie. Wielu zleceniobiorców miało przez to niższe świadczenia co miesiąc, ale dzięki temu otrzyma teraz sowity zwrot podatku.

Ile wynoszą zwroty? Według wyliczeń ministerstwa finansów sięgają od kilkuset, to nawet 2000 zł. Wszystko zależy od tego jakie mieliśmy umowy, dokładniejsze wyliczenia sprawdzicie w naszej galerii.

Im szybciej się rozliczymy, tym szybciej dostaniemy pieniądze

Im szybciej złożymy oświadczenie, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku. Jeśli złożymy je w formie papierowej w urzędzie, możemy czekać aż trzy miesiące. Po złożeniu go cyfrowo, poprzez e-PIT lub, e-Deklaracje, dostaniemy pieniądze w ciągu 45 dni! Tutaj wyjaśniamy jak złożyć zeznanie przez e-PIT. Ponadto jeśli mamy Kartę Dużej Rodziny możemy skorzystać z przyśpieszonego zwrotu nadpłaty podatku.

Zwroty możemy otrzymać na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, lub w kasie urzędu. Jeśli chcemy otrzymać zwrot na konto, musimy podać numer rachunku w swoim zeznaniu.

