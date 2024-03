Skarbówka skontroluje korzystających z Allegro, OLX czy Vinted

Od 1 marca limit dwóch sztuk w pociągach. Kara za nadmiarowy bagaż to prawie 250 zł!

Jak sprzedać na OLX bez podatku? Sposób 1 – odczekać pół roku

Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy nie następujące w wyniku działalności gospodarczej jeśli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Optymalnie jest sprzedać rzecz po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie.

Jak sprzedać na OLX bez podatku? Sposób 2 – prywatne rzeczy mogą uniknąć podatku

Od strony podatkowej robi różnicę, czy użytkownik OLX sprzedał szafę, której sam używał, czy celowo kupił np. ubranie po okazyjnej cenie w celu późniejszej sprzedaży za większą kwotę.

W pierwszym przypadku nie ma obowiązku zapłaty PIT, w drugim przypadku powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w zakresie PIT.

Interpretacja podatkowa sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.357.2021.1.MAP uznaje, że sprzedaż części prywatnej kolekcji nie jest opodatkowana PIT, jeśli kupno nie było dokonane w celu późniejszej sprzedaży za wyższą cenę:

„Zachowanie Wnioskodawczyni w odniesieniu do posiadanej kolekcji wskazuje bowiem na czynności mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem(…) Nie są to działania o charakterze inwestycyjnym, ukierunkowane na osiągnięcie zysku, które są typowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą(…) w wyniku sprzedaży elementów kolekcji Wnioskodawczyni nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.”

Jak sprzedać na OLX bez podatku? Sposób 3 – zmieścić się w kwocie wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku to 30 tys. rocznie. Jeśli cały roczny dochód (łącznie z innymi dochodami typu pensja) nie przekroczy kwoty wolnej, to nie powstanie obowiązek zapłaty podatku.

Sprzedaż na OLX lub Vinted regularnie dla zysku - zwrócić uwagę na kolejny limit

Jeśli użytkownik OLX lub Vinted sprzedaje regularnie w celach zarobkowych to musi zwrócić uwagę na drugi limit – nieco ponad 3 tys. miesięcznie dla działalności nierejestrowej (od stycznia 2024 r. 3181,50 zł, a od lipca 2024 r. 3225 zł). Przekroczenie tego miesięcznego limitu powoduje konieczność założenia działalności gospodarczej. Jeśli miesięczny przychód (tzn. suma sprzedaży a nie zysk) zmieści się w limicie to cała formalność ograniczy się do uwzględnienia przychodu w rocznym zeznaniu PIT.

