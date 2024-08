Skarbówka "wjeżdża Polakom na chatę". Ruszyły nowe kontrole

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Wynajem mieszkań na Booking, czy Airbnb. Skarbówka zyska wszystkie twoje dane

1 lipca 2024 roku w Polsce weszła ustawa "o raportowaniu przez e-platformy użytkowników w sieci", co wynika z wdrożenia unijnej dyrektywy DAC7. Przepisy obejmą osoby wynajmujące nieruchomości na portalach typu Booking, czy Airbnb. Dane, które podajemy na tym portalu, tj. adres, numer NIP, miejsce, data urodzenia, czy numer księgi wieczystej będą automatycznie przekazywane urzędowi skarbowemu.

Co więcej, jeśli właściciel lokalu nie przekaże tych danych platformie, zostanie zablokowana możliwość wypłaty wynagrodzenia za wynajem, a jeśli dalej wynajmujący nie będzie chciał podać informacji, jego konto zostanie zablokowane. W ten sposób właściciele będą właściwie zmuszeni do podania swoich danych - pośrednio - do urzędu skarbowego.

Czy trzeba założyć firmę, żeby wynajmować na Bookingu i Airbnb?

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania wyborcza.biz podaje, że wynajmujących na platformach internetowych nie muszą zakładać firmy i mogą się rozliczać w ramach najmu prywatnego.

Resort argumentuje, że przepisy o podatku dochodowym "nie regulują zasad umieszczania ogłoszeń o wynajem mieszkania na portalach typu Booking", a jedynie skutki przychodów z takiego najmu. Zdaniem Ministerstwa Finansów przepisy nie wykluczają możliwości zaliczenia tych przychodów do tzw. najmu prywatnego, ale dodaje, że nie są prowadzone prace nad wydaniem ogólnej interpretacji w tym zakresie.

Jak powiedział głównego doradcy podatkowego w inFakt Piotr Juszczyk w rozmowie z wyborcza.biz, z komunikatu resortu wynika, że każdy podatnik wystawiający mieszkanie na wynajem np. na Bookingu sam musi zdecydować, czy rozlicza się jako osoba prywatna, czy z działalności gospodarczej. Jako osoba prywatna płaci ryczałt wysokości 8,5 proc., ale nie może uwzględniać kosztów. Z kolei prowadząc firmę może wpisywać np. remont w koszty.