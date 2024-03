To już dziś

Ulga na dziecko – najlepsza z ulg podatkowych. Ile w zaokrągleniu do pełnych złotówek?

pierwsze dziecko – 1 112 zł rocznie

drugie dziecko – 1 112 zł rocznie

trzecie dziecko – 2 000 zł rocznie

czwarte i każde kolejne dziecko – 2 700 zł rocznie

Ulga na dziecko wyróżnia się wśród innych ulg podatkowych. Konkretna kwota jest odliczana pod podatku, a nie od dochodu. Taka forma odliczenia jest znacznie korzystniejsza. Dodatkowo, można uzyskać zwrot podatku również przy nieprzekroczeniu kwoty wolnej od podatku.

Rodzic dwójki dzieci może zyskać ponad 2 tys. zł rocznie. Rodzina czwórki dzieci może zyskać niemal 7 tys zł.

Ulga dla rodzin 4+. Łącznie z ulgą na dziecko znaczne korzyści

Ulga dla rodzin 4+ jest skonstruowana zupełnie inaczej niż ulga na dziecko, z tego powodu obie ulgi „dobrze się łączą”.

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85,528 zł. Umownie można by to nazwać „super kwotą wolną od podatku”.

Limit do 85,528 zł w roku podatkowym obowiązuje u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku dwójki rodziców przywilejem jest objęta kwota 171 056 zł.

Skumulowanie konkretnej kwoty na każde dziecko z ulgi na dziecko oraz „super kwoty wolnej od podatku” z ulgi dla rodzin 4+ może potęgować korzyści.

Ulga dla samotnie wychowujących dzieci. Również można łączyć z ulga na dziecko

Ulga dla samotnie wychowujących dzieci polega na podwojeniu kwoty wolnej od podatku. Może być łączona z ulgą dla dziecko jednak jest wyjątek od reguły.

Ulga na dziecko przy jednym dziecku jest ograniczona rocznym limitem tzn. dochód powyżej limitu pozbawia ulgi na dziecko. Przy dwójce lub większej liczbie dzieci nie obowiązują limity. Podobnie, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Dla osoby niepozostającej w związku małżeńskim, wychowującej jedno dziecko, limitem jest 56 tys. zł dochodu rocznie.

Jeśli osoba niepozostająca w związku małżeńskim opiekuje się dwójką lub większa liczbą dzieci albo osiągnęła dochód nieprzekraczający 56 tys. zł to można połączyć ulgę dla samotnego rodzica z ulgą na dziecko.

Korzyści w podatku PIT z powodu ulg na dziecko są znaczne. Podatnicy, którzy ich użyli zyskali średnio ok. 1500 zł w 2022 r.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.