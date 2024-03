Wyższa kwota wolna od podatku mocno opóźniona. To decyzja Tuska

Half Price to sieć sklepów należąca do Grupy CCC. Działalność sieci opiera się na modelu „off-Price”, czyli sprzedaży produktów w obniżonych cenach cenach. Nie organizują promocji ani wyprzedaży, nie udzielają rabatów. W ofercie sklepów HalfPrice można znaleźć odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki, a także wyposażenie czy dodatki do domu.

Pierwszy stacjonarny sklep ruszył w czerwcu 2021 roku, wkrótce dołączył do niego sklep internetowy. Sklepy Half Price działają w ponad 100 stacjonarnych lokalizacjach w Polsce. Placówki są także za granicą - w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Łotwie czy na Węgrzech.

Half Price zamyka sklep online

Half Price w opublikowanym komunikacie poinformował, że z końcem marca zamknie swój sklep online. - "Drogi Kliencie, z dniem 01.04.2024 r. sklep online halfprice.eu zostanie zamknięty. Jeżeli posiadasz Konto Klienta, możesz dokonywać w nim zakupów do dnia 31.03.2024 r. włącznie" - poinformował Half Price. Po tym dniu w dalszym ciągu ma być dostępna możliwość wsparcia dla klientów, którzy złożyli zamówienia. "Zwroty i reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem sklepu" - dodaje sieć.

Sklepy stacjonarne zostają

Tak samo, jak dotychczas - podaje sieć - mają działać sklepy stacjonarne Half Price w Polsce i za granicą. -" W dalszym ciągu będą się one otwierać w obecnych lokalizacjach" - podaje sieć w opublikowanym komunikacie.

