Dziedziczenie ustawowe. Kto ma prawo do spadku bez testamentu?

W prawie jest możliwe jest dziedziczenie na podstawie ustawy bądź na podstawie testamentu. Jest to dokument, który zawiera ostatnią wolę spadkodawcy co do podziału majątku. Jeśli testamentu nie ma lub okazał się nieważny albo został odrzucony przez spadkobierców, następuje dziedziczenie ustawowe. Kolejność dziedziczenia jest określona w kodeksie cywilnym.

Kolejność dziedziczenia ustawowego. Kto dziedziczy po zmarłym?

Kolejność dziedziczenia: Małżonek i dzieci

W pierwszej kolejności do spadku są powołane dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, jednak małżonek jest dodatkowo chroniony – minimalny udział w spadku, który jemu przypada to 25 proc. całości spadku. Jeśli dziecko nie dożyło otwarcia spadku, to odpowiedni udział przypadnie jego dzieciom bądź dalszym zstępnym (np. wnukom). Dziecko przysposobione, czyli adoptowane, dziedziczy tak, jakby było dzieckiem biologicznym. Nie dziedziczy natomiast po swoich biologicznych rodzicach, którzy musieli zrzec się praw do niego, aby mogło zostać adoptowane.

Kolejność dziedziczenia: Małżonek i rodzice

Jeśli spadkodawca nie miał dzieci ani dalszych zstępnych (każdy kolejny potomek - wnuk, prawnuk itd.), to do spadku są powołani jego małżonek i rodzice. W takiej sytuacji udział przypadający rodzicom wynosi 25 proc. całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Kolejność dziedziczenia: Rodzice i rodzeństwo

Gdy spadkodawca nie miał dzieci, dalszych zstępnych ani małżonka, cały spadek przypadnie jego rodzicom po równo. W razie niedoczekania przez rodzica otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w równych częściach. Możliwe jest również wstąpienie dzieci i dalszych zstępnych brata i siostry spadkodawcy, którzy nie dożyli otwarcia spadku, na ich miejsce.

Kolejność dziedziczenia: Dziadkowie

W przypadku braku małżonka, zstępnych, rodziców, rodzeństwa oraz dzieci rodzeństwa spadkodawcy dziedziczyć będą dziadkowie. Przypadający im udział w całości spadku wynosi po 50 proc.. Jeśli któryś z dziadków nie dożyje otwarcia spadku, to jego część przypadnie jego zstępnym.

Kolejność dziedziczenia: Pasierbowie

Jeśli spadkodawca nie pozostawił małżonka ani krewnych wskazanych powyżej, to dziedziczyć po nim może pasierb (dziecko małżonka pochodzące z innego związku). Nie ma jednak możliwości, aby udział pasierba przejęli jego zstępni.

Kolejność dziedziczenia: Gmina i Skarb Państwa

Jeśli spadkodawca nie miał małżonka, dzieci małżonka, rodzeństwa, rodziców ani innych krewnych, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeśli miejsca zamieszkania nie da się ustalić albo znajdowało się ono za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Wyłączenia od dziedziczenia ustawowego

W niektórych okolicznościach pewne osoby, mogą być wyłączone od dziedziczenia ustawowego. Ma to miejsce jeśli:

* Sąd uznał spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia.

* Istnieje umowa zrzeczenia się dziedziczenia przez osobę należącą do spadkobierców ustawowych spadkodawcy. Stronami tej umowy są: przyszły spadkodawca i którykolwiek z jego spadkobierców ustawowych, niezależnie od tego, w jakiej kolejności dziedziczyłby on po spadkodawcy zgodnie z przepisami ustawy.

