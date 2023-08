Spadek waloryzacji dodatków emeryckich! W 2025 roku będą groszowe podwyżki

Spadek waloryzacji dodatków emeryckich!

Według rządowych założeń budżetowych inflacja w 2024 roku wyniesie 6,6 proc., a wzrost płac 9,8 proc. Odejmując wzrost płac od inflacji, realny wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,2 proc. W efekcie waloryzacja powinna wynieść 7,2 proc. To znaczny spadek, biorąc pod uwagę, że względu na rekordową inflację, waloryzacja w 2023 roku wynosiła aż 14,8 proc. Teraz choć spada inflacja (co jest dobrą wiadomością dla seniorów), emerytury będą rosły znaczniej wolniej.

Ile wyniosą dodatki emeryckie w 2025 roku?

Waloryzowane są nie tylko podstawowe świadczenia, ale także dodatki, które przysługują seniorom. Tym samym przy 7,2 proc. waloryzacji, dodatek pielęgnacyjny (przysługujący seniorom powyżej 75. roku życia, lub niezdolnym do samodzielnej egzystencji) wzrośnie z 294,39 zł do 315,59 zł. Wzrost będzie wynosił nieco ponad 20 zł! Natomiast najwyżej wyceniany dodatek do renty dla inwalidy wojennego po waloryzacji 7,2 proc. wzrośnie o nieco ponad 80 zł (z 1127,12 zł do 1208,27 zł). Dokładne wyliczenia możecie sprawdzić w naszej galerii.

Oczywiście ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym 2025 roku. Jak jednak wiemy z rządowych przewidywań, inflacja będzie powoli się obniżać, a to oznacza również niższą waloryzacje.

