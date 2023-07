Rządowy program rozgrzał rynek do czerwoności. Padają rekordy sprzedaży mieszkań

Osoba ubezpieczona i pobierająca zasiłek chorobowy, który niebawem przestanie być wypłacany może złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, natomiast, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni. O świadczenie rehabilitacyjne może ubiegać się osoba, która spełnia takie warunki jak:

* był wcześniej przyznany zasiłek chorobowy i niedługo kończy się maksymalny okres, przez który można go pobierać,

* mimo leczenia nadal nie można wrócić do pracy,

* dalsze leczenie albo rehabilitacja mogą pomóc w powrocie do pracy.

Konieczny jeden warunek

Osoba ubiegająca się o świadczenie musi spełnić jeden z warunków:

* ma umowę o pracę,

* pracuje na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo współpracuje z taką osobą, pracuje na podstawie umowy uaktywniającej,

* wykonuje pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej,

* prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracuje z taką osobą,

* jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

*pracuje odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywa karę pozbawienia wolności albo jest osobą tymczasowo aresztowaną,

* jest osobą duchowną

* pobiera zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia i nadal choruje,

* odbywa służbę zastępczą.

Świadczenie rehabilitacyjne – ile można dostać?

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

* 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),

* 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,

* 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli świadczenie pobierasz w czasie ciąży.

Jak podał ZUS - świadczenie rehabilitacyjne wynosi średnio 2381 zł miesięcznie. Wylicza się go biorąc pod uwagę podstawę zasiłku chorobowego, po waloryzacji. Oznacza to, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę po jego pomniejszeniu o 13,71 proc. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego od 1 lipca do 31 grudnia wynosi 3 106,44 zł.

