Spłacili kredyt 21 lat przed terminem. Jak to zrobili? Mieli dwie zasady

Jak spłacić kredyt hipoteczny przed czasem?

Udało się im przyspieszyć spłatę kredytu o aż 21 lat, co stało się możliwe dzięki zastosowaniu dwóch strategii, umożliwiających im szybsze wyjście z zadłużenia i zmniejszenie kosztów odsetkowych. Marques i Shyra starali się znaleźć sposób na przyspieszenie spłaty kredytu hipotecznego. "Nasza strategia polega na zasadzie 1/12. Dzielisz swoją miesięczną ratę kredytową na dwanaście równych części" - wyjaśnia Marques w mailu przesłanym Insiderowi. "Na przykład, jeśli co miesiąc płacisz 1000 dolarów, to 1/12 tej sumy wynosi 83 dolary. Następnie wysyłasz tę kwotę do banku jako nadpłatę na kapitał kredytu". Dodatkowa opłata 1/12 nie wpływała znacząco na finanse pary. Marques wyjaśnia: "Dzięki tej strategii spłacasz równowartość jednej dodatkowej raty podczas roku". Para szacuje, że w ten sposób zdołali skrócić spłatę swojego kredytu o pięć lat. Aby zwiększyć skuteczność tej strategii, zdecydowali się wykonywać dodatkową płatność nie raz, a dwa razy w miesiącu. Ustalili automatyczny przelew, co pozwoliło im uniknąć zapominania o przekazaniu środków na rachunek bankowy. Automatyzacja tego procesu jest doskonałym sposobem na wykształcenie długotrwałego nawyku regularnego oszczędzania, inwestowania oraz spłacania zobowiązań.

Nierzadko zdarza się, że wraz ze wzrostem dochodów wzrastają również wydatki, nazywane "inflacją stylu życia". Marques i Shyra konsekwentnie unikali tego zjawiska, nie zwiększając swoich wydatków w miarę wzrostu zarobków, wynikającego z awansów czy dodatkowych źródeł dochodu. Zyskiwali dodatkowe środki dzięki awansom na wyższe stanowiska, a Marques, mający talent muzyczny, również czerpał zyski z grania na koncertach oraz sprzedawania swojej muzyki online. Praca nad dodatkowymi źródłami dochodu przyspieszyła spłatę kredytu hipotecznego. "To właśnie ta strategia pozwoliła nam przede wszystkim uwolnić się od zadłużenia" - podkreśla Marques. "Im cięższą pracę wkładasz, tym efektywniej spłacasz hipotekę".

Sonda Czy posiadasz kredyt hipoteczny? TAK NIE