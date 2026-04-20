Stołeczny konserwator zabytków zawiadomił prokuraturę i wstrzymał budowę plebanii na terenie dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego w Warszawie, po odkryciu ponad 4,2 tys. ludzkich szkieletów

Podczas prac archeologicznych odkryto liczne pochówki, w tym zbiorowe groby i ossuaria, co świadczy o tym, że teren wciąż jest miejscem pochówku, a nie tylko pozostałością po cmentarzu

Parafia św. Barbary twierdzi, że działała zgodnie z prawem, ponieważ cmentarz został zlikwidowany 160 lat temu, a znalezione szczątki zostały już pochowane w innej lokalizacji

Nowy mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie braku nadzoru nad badaniami archeologicznymi, co może doprowadzić do kolejnych zawiadomień do prokuratury.

Prokuratura i wstrzymana budowa. O co chodzi w sporze o Cmentarz Świętokrzyski?

Na tyłach Teatru Roma, na działce należącej do parafii św. Barbary, rośnie nowy dom parafialny z plebanią. Problem w tym, że to teren dawnego Cmentarza Świętokrzyskiego, który w 2020 roku wpisano do rejestru zabytków. Sprawa nabrała tempa, gdy stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego zdaniem roboty ziemne doprowadziły do nieodwracalnego zniszczenia historycznej nekropolii.

To nie wszystko. Konserwator zablokował też dalsze prace, odmawiając parafii wydania pozwolenia na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Uzasadnił to tym, że dalsze roboty wiązałyby się z usunięciem kolejnych pochówków. W efekcie budynek w stanie surowym stoi pusty, a cała inwestycja zawisła w próżni.

Co odkryto podczas prac archeologicznych na terenie parafii św. Barbary?

Zanim ruszyła budowa, ówczesny mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki nakazał przeprowadzenie badań archeologicznych. To, co miało być standardowym nadzorem, szybko zmieniło się w ogromne wykopaliska. Odkrycia przerosły wszelkie oczekiwania.

Podczas trwających 189 dni prac archeologicznych, poprzedzających budowę plebanii w Warszawie, zespół badaczy odkrył szczątki należące do co najmniej 4242 osób. W raporcie z badań czytamy o licznych zbiorowych grobach, depozytach trumiennych i ossuariach, czyli miejscach, gdzie składowano kości. Wnioski są jednoznaczne: mimo formalnej likwidacji cmentarza w XIX wieku, teren wciąż jest miejscem pochówku w sensie archeologicznym. To oznacza, że szczątki tysięcy dawnych warszawiaków, w tym powstańców kościuszkowskich i listopadowych, nigdy nie zostały stąd przeniesione.

— Trudno tu mówić o pozostałościach dawnej nekropolii, skoro nadal na terenie wokół kościoła występują tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy pochówków. Zabytkiem jest już więc nie teren po cmentarzu – jak to zostało określone we wpisie do rejestru - a sam cmentarz, który przetrwał od ponad 150 lat — tłumaczy w rozmowie z PAP Michał Krasucki.

Parafia odpowiada na zarzuty. "Cmentarz zlikwidowano 160 lat temu"

Parafia św. Barbary ma zupełnie inne zdanie. Rzeczniczka Monika Sarnecka podkreśla, że inwestor działał zgodnie z prawem i na podstawie pozwoleń. Jej zdaniem mówienie o budowie na cmentarzu to nieporozumienie.

— Parafia nie buduje na terenie cmentarza, bowiem nekropolia w tym miejscu została zlikwidowana 160 lat temu, a na jej miejscu została erygowana parafia św. Barbary — wyjaśnia Monika Sarnecka. Wskazuje, że od tamtej pory teren był wielokrotnie przekształcany i zabudowywany, a podobnych miejsc w stolicy jest więcej, jak choćby Hala Koszyki czy Politechnika Warszawska, które również powstały na terenach dawnych cmentarzy.

Wszystkie odnalezione podczas wykopalisk szczątki zostały poddane analizie, a następnie uroczyście pochowane 28 czerwca 2024 roku na cmentarzu w podwarszawskich Jawczycach. Parafia podkreśla, że decyzja konserwatora wstrzymuje nie tylko budowę plebanii, ale też nowoczesnego centrum ewangelizacji z salami konferencyjnymi i ogólnodostępną kaplicą. Co więcej, brak przyłączy wodno-kanalizacyjnych uniemożliwia spełnienie wymogów przeciwpożarowych w istniejących już budynkach kościoła i kaplicy.

Nowy konserwator wojewódzki bada sprawę. Czy doszło do zaniedbań?

Sprawą zajął się też nowy mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz, który objął stanowisko już po zakończeniu prac archeologicznych. Okazało się, że przez pół roku, kiedy archeolodzy prowadzili wykopaliska, nikt z jego urzędu nie pojawił się na miejscu, by nadzorować prace na terenie zabytkowego Cmentarza Świętokrzyskiego.

— Przeprowadziłem postępowanie wyjaśniające w kierunku niedopełnienia obowiązków związanych z brakiem odpowiedniego nadzoru nad badaniach archeologicznymi — powiedział PAP Marcin Dawidowicz. Dodał, że osoby odpowiedzialne za te zaniedbania już nie pracują w jego biurze. Nie wyklucza też złożenia własnego zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Na razie na terenie parafii nie są prowadzone żadne prace, co potwierdziła kontrola przeprowadzona przez wojewódzkiego konserwatora.

