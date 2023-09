Spora zmiana w kartach płatniczych. Znika ważny element

Koniec Ery Podpisów

Podpisanie karty po jej otrzymaniu było normą od początku wprowadzenia kart płatniczych w Polsce. Jednakże, w miarę rozwoju technologii, ta praktyka traci swoje znaczenie. Małgorzata Witkowska z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO BP tłumaczy w rozmowie z portalem Business Insider, że obecnie transakcje kartowe przeważnie wykonywane są zbliżeniowo, a także za pomocą smartfonów czy zegarków. Zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, ponad 99% transakcji kartowych w Polsce jest już realizowanych zbliżeniowo.

Dlaczego Zmiany?

Wydawcy kart, takie jak PKO Bank Polski, przestają włączać pasek do podpisu na kartach płatniczych od lutego 2022 roku. Mastercard tłumaczy, że od 2019 roku nie wymaga od banków i fintechów, aby podpisy użytkowników znajdowały się na rewersie kart opartych na standardzie EMV (z chipem). Uwierzytelnianie płatności kartą teraz opiera się na kodzie PIN lub biometrii (np. w portfelach Apple Pay czy Gpay), co znacznie zwiększa bezpieczeństwo transakcji i chroni użytkowników przed oszustwem. Ponadto, dzięki płatnościom zbliżeniowym, użytkownik nie musi przekazywać karty w ręce sprzedawcy/kasjera, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo płatności.

Nowe Możliwości Projektowania Kart

Banki, jako wydawcy kart, mają teraz więcej swobody w projektowaniu kart, dzięki zwiększeniu dostępnej przestrzeni na karcie. Visa informuje, że od ponad dwóch lat to banki same decydują, czy chcą umieścić na karcie miejsce na podpis. To efekt zmian technologicznych i dostosowania się do nowych sposobów płatności.

