Warner Bros. Discovery rezygnuje ze sprzedaży TVN. Co się stało?

Warner Bros. Discovery (WBD) podjęło decyzję o wycofaniu się z planów sprzedaży TVN. Jak poinformowało biuro prasowe WBD w Polsce, optymalną opcją jest pozostawienie TVN w strukturach grupy i dalszy rozwój biznesu w ramach jednej organizacji. Decyzja ta została przekazana pracownikom w liście od Kasi Kieli, president and managing director Warner Bros. Discovery Poland and CEO TVN, oraz Gerharda Zeilera, president, WBD International.

W liście podkreślono, że TVN odgrywa kluczową rolę w międzynarodowych strukturach WBD. Stacja jest liderem rynku mediowego w Polsce i jednym z najważniejszych rynków lokalnych w portfolio WBD. Szefostwo WBD podziękowało pracownikom za profesjonalizm w trudnym okresie niepewności związanym z potencjalną sprzedażą.

Proces sprzedaży TVN, który rozpoczął się pod koniec 2024 roku, został zakończony bez oceny wiążących ofert od potencjalnych nabywców. Oznacza to, że WBD podjęło decyzję o pozostawieniu TVN w swoich strukturach jeszcze przed otrzymaniem konkretnych propozycji zakupu.

Kto chciał kupić TVN? Węgierski kapitał i polscy inwestorzy w grze

Informacja o potencjalnej sprzedaży TVN wywołała spore zainteresowanie na rynku mediów. Wśród potencjalnych kupców wymieniano m.in. węgierską telewizję TV 2, której właściciel jest powiązany z Viktorem Orbanem. Spekulowano, że wartość TVN może przekraczać 1 mld euro.

Pojawiały się również doniesienia o zainteresowaniu ze strony polskich inwestorów. Wśród nich wymieniano konsorcjum ok. 30 polskich inwestorów z Wirtualną Polską oraz biznesmena Michała Sołowowa, najbogatszego Polaka według rankingu magazynu "Forbes". Ostatecznie jednak, według Business Insidera, Sołowow wycofał się z planów zakupu TVN z powodu zawirowań rynkowych związanych z polityką celną Donalda Trumpa.

TVN pod ochroną państwa? Decyzja rządu Tuska w sprawie stacji

W grudniu 2024 roku premier Donald Tusk podjął decyzję o umieszczeniu stacji telewizyjnych TVN i Polsat w wykazie strategicznych firm, które podlegają ochronie państwa przed agresywnym przejęciem. Szef rządu podkreślił, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć firm znajdujących się na tej liście. Tusk zaznaczył, że decyzja ta ma na celu ochronę polskich mediów przed wpływami wrogich państw. Podkreślił, że podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach Europy.

TVN kluczowym elementem strategii Warner Bros. Discovery w Polsce

TVN jest kluczowym elementem strategii Warner Bros. Discovery w Polsce. Jako lider rynku mediowego, TVN odgrywa istotną rolę w portfolio WBD. Grupa Warner Bros. Discovery w Polsce to podmiot na rynku mediów i rozrywki, który oferuje widzom zróżnicowane treści dostępne w kinach, telewizji i w serwisach streamingowych.

Portfolio grupy obejmuje 34 kanały telewizyjne – w tym stacje ogólnodostępne (TVN, TVN7, TTV i Metro) oraz portfolio płatne (factualowe, lifestyle’owe, informacyjne, sportowe i filmowe). W ofercie nadawcy znajdują się kanały i platformy TVN, Discovery oraz marki i produkty należące wcześniej do WarnerMedia. Do koncernu Warner Bros. Discovery w Polsce należy również Max, Player oraz TVN24 GO. W Polsce częścią grupy jest także Warner Bros. Entertainment Polska, oddział zajmujący się dystrybucją filmów kinowych.

Władze TVN uspokajają pracowników. "Pozostajemy w strukturach WBD"

Jak ustalił Onet.pl, pracownicy TVN otrzymali specjalny komunikat od władz spółki, w którym zapewniono ich, że "optymalną opcją jest pozostanie TVN w strukturach WBD i rozwijanie naszego biznesu w ramach jednej grupy". W e-mailu od Katarzyny Kieli i Gerharda Zeilera podkreślono, że przez ostatnie miesiące prowadzony był przegląd opcji strategicznych dla TVN, a sprzedaż spółki była jedną z rozważanych możliwości (onet.pl). Szefostwo TVN podziękowało pracownikom za profesjonalizm w trudnym okresie niepewności.

