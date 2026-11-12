ZUS umorzy długi sprzed 1999 roku. Kogo dokładnie dotyczy abolicja?

To wiadomość, na którą czekało wielu Polaków. Osoby z zaległościami składkowymi sięgającymi poprzedniego stulecia mogą odetchnąć z ulgą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że 1 maja 2027 roku automatycznie umorzy niektóre stare należności. To prawdziwa szansa na finansowy „nowy start” dla wielu osób, które przez lata borykały się z zadłużeniem w ZUS.

Zgodnie z ustawą z 18 września 2026 roku, abolicja dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które powstały przed 1 stycznia 1999 roku. Co ważne, wraz z głównym długiem znikną również odsetki, koszty upomnień i egzekucji. Cały proces odbędzie się z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnych wniosków.

Umorzenie długu ZUS a wysokość emerytury. Co tracisz, a co zyskujesz?

Choć umorzenie długu to bez wątpienia ogromna ulga, warto znać jego konsekwencje dla przyszłych świadczeń. Jak informuje ZUS, okres, za który zaległe składki ZUS zostały umorzone, nie zostanie wliczony przy ustalaniu kapitału początkowego. Mówiąc prościej, umorzone należności nie podniosą podstawy obliczenia naszej przyszłej emerytury lub renty.

Jest jednak i nutka optymizmu. ZUS zaznacza, że okres objęty umorzeniem będzie wliczany do stażu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. To ważna informacja, ponieważ staż pracy wpływa na różne uprawnienia pracownicze, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy prawo do nagrody jubileuszowej.

Rezygnacja z abolicji ZUS. Kto i w jakim terminie może z niej zrezygnować?

Tak, przepisy przewidują taką możliwość, jednak jest to krok, który należy dobrze przemyśleć. ZUS poinformuje każdą zadłużoną osobę (prowadzącą działalność za siebie lub opłacającą składki za osobę współpracującą) o możliwości rezygnacji z umorzenia. Stosowne zawiadomienie pojawi się na portalu PUE ZUS lub zostanie wysłane listownie. Od momentu otrzymania informacji dłużnik będzie miał tylko 30 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od abolicji. Warto podkreślić, że to ostateczna decyzja, której nie będzie można cofnąć, a termin na jej podjęcie jest nieprzywracalny.

Taka będzie waloryzacja ZUS

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Masz komornika lub hipotekę za długi w ZUS? Sprawdź, co się zmieni w 2027 roku

Z dniem 1 maja 2027 roku wszystkie postępowania egzekucyjne, które dotyczą umarzanych należności, zakończą się z mocy prawa. Nie trzeba będzie w tej sprawie podejmować żadnych dodatkowych działań. To samo dotyczy zabezpieczeń majątkowych, takich jak hipoteka przymusowa czy zastaw skarbowy. Jak informuje ZUS, w przypadku hipoteki właściciel nieruchomości otrzyma dokument pozwalający wystąpić do sądu o jej wykreślenie z księgi wieczystej. Jeśli z kolei dług był zabezpieczony zastawem na ruchomościach, ZUS sam zajmie się jego wykreśleniem z odpowiedniego rejestru.

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Co z osobami, które zdecydowały się na spłatę zadłużenia w ZUS na raty? One również mogą liczyć na ulgę. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, umowy o ratalnej spłacie długu powstałego przed 1999 rokiem wygasną automatycznie 1 maja 2027 roku. To dla wielu osób ogromny oddech dla portfela – od tego dnia nie trzeba będzie już regulować kolejnych rat. Informacja o umorzeniu należności i wygaśnięciu umowy zostanie wysłana do dłużników po tej dacie, na ich profil w portalu PUE ZUS lub listownie.