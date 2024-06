Start platformy Max w Polsce! Znamy datę i ceny pakietów

800 plus zmiana terminu wypłaty świadczenia. Te daty są kluczowe

Debiut platformy Max w Polsce. Jest data

Serwis streamingowy Max zadebiutuje już 11 czerwca. - "Oferta będzie bezkonkurencyjna pod względem treści, a jednocześnie bardzo konkurencyjna pod względem cenowym" - informuje Warner Bros. Discovery w komunikacie prasowym. Aktualni użytkownicy HBO Max zachowają swój wcześniejszy plan subskrypcji, cenę usługi, cechy i funkcjonalności platformy. Po zakończeniu procesu uruchomienia platformy w Europie, Max będzie dostępny w 25 krajach w regionie. Światowy zasięg serwisu Max obejmie łącznie 65 państw i terytoriów.

Max - ceny pakietów

W Polsce Max oferuje trzy różne pakiety z możliwością wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej:

* Pakiet „Podstawowy”

Pakiet ten można kupić za 19,99 zł miesięcznie lub 199 zł za rok. To połączenie subskrypcji z reklamami w ograniczonej ilości. Widzowie zyskają dostęp do treści na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie w jakości Full HD (w ramach tej opcji będą wyświetlane reklamy). Zyskają także dostęp do kanału linearnego TVN (w jakości HD).

* Pakiet „Standardowy”

Będzie dostępny w cenach: 29,99 zł miesięcznie lub 299 zł za rok. Tutaj nie będzie reklam. Będzie można pobrać do 30 tytułów, aby oglądać je offline. Dostępne będą również kanały linearne HBO, HBO2, HBO3 oraz TVN (w jakości HD).

* Pakiet „Premium”

Oferowany w cenach 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł za rok to cztery ekrany jednocześnie w jakości Full HD lub 4K i opcja pobrania do 100 dostępnych tytułów (w tym 30 filmów), aby oglądać je offline. Podobnie, jak w pakiecie „Standardowym” będzie dostęp do kanałów HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

Max. Pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport”.

Do każdego bazowego pakietu w cenie 20 zł miesięcznie będzie można wykupić także dodatek „Kanały TV i Sport”. W jego ramach subskrybenci otrzymają dostęp do dodatkowej biblioteki 25 kanałów na żywo: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX. Dostępne będą także relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans itp. Oglądanie kanałów telewizyjnych i relacji sportowych będzie możliwe na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie (w ramach możliwości pakietu bazowego).

