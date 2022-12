Noworoczna waloryzacja rent i emerytur. Będzie 500 plus dla seniorów na Nowy Rok?

Nie będzie 13. i 14. emerytury oraz 500 plus?! Luka VAT rośnie! Ekspert ujawnia prawdę

Waloryzacja musi być wyższa niż 13,8 proc. zapisane w ustawie budżetowej

Przypominamy, że w ustawie budżetowej rząd zakłada waloryzację emerytur na poziomie 13,8 proc. Przy rozpędzonej inflacji, rośnie presja płacowe, a więc wynagrodzenia. A to w oparciu o te dwa parametry liczy się wskaźnik waloryzacji.

Wszystko zatem wskazuje na to, że założony wskaźnik rządowy będzie wyższy, zwłaszcza, że w I kwartale inflacja ma osiągnąć poziom przynajmniej 20 proc. Koszty jedzenia i opłat są tak wysokie, że mimo wszystko podwyżki nie będą w stanie w pełni zrekompensować szaleńczej galopady cen.

Jak już informowaliśmy w Super Biznesie, według rządowych przecieków, wskaźnik miałby wynieść 15 proc. Przy ostatecznym ustalaniu wskaźnika bierze się pod uwagę średnioroczne wartości. To właśnie w I kwartale zostanie ogłoszony wskaźnik, a w marcu popłyną do seniorów podwyższone świadczenia.

40 mld zł na waloryzację to za mało

Rząd planuje w przyszłym roku wprowadzić waloryzację kwotowo procentową, co oznacza że świadczenia emerytalne zostają podwyższone o określony procent, ale podwyżka nie może być mniejsza, niż określona minimalna kwota. W 2023 r. ma to być 250 zł. Dodatkowo minimalna emerytura ma wzrosnąć do kwoty 1588 zł.

Przy wskaźniku 20,28 proc., mając świadczenie w wysokości 2500 zł., emeryt powinien otrzymać 507 zł., mając 3700 zł., wypłata z ZUS wzrośnie o 750 zł. Mając niższe świadczenia rzędu 1800 zł., emerytura czy renta powinna wzrosnąć o 365 zł.

W ustawie budżetowej na waloryzację świadczeń dla seniorów zapisane jest 40 mld zł. Rząd jednak będzie musiał znaleźć dodatkowe środki. Waloryzacja emerytur to obowiązek, który wynika z przepisów i na jego realizację rząd musi znaleźć pieniądze.

Sonda Czy zaplanowana na 2023 rok kwotowo-procentowa waloryzacja zrekompensuje emerytom drożyznę? Tak, w zupełności Nie, tylko w niewielkim stopniu Wcale nie zrekompensuje inflacji

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego emerytom SPADNIE DOCHÓD realny?

Posłuchaj, co mówi znany ekonomista!