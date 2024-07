Światowy gigant zwolnił 1500 osób we Wrocławiu. Jest nowy właściciel fabryki

Rusza produkcja w dawnej fabryce Volvo we Wrocławiu

Szwedzki holding Vargas, właściciel firmy Aira, otworzył fabrykę pomp ciepła we Wrocławiu. Firma przejęła budynki po wrocławskiej fabryce Volvo Buses, która do końca ubiegłego roku wygasiła produkcję.

O tym, że wrocławskie zakłady Volvo będą wygaszane, szwedzka spółka motoryzacyjna informowała w marcu ub. roku. Podano wtedy, że zakłady zostaną przejęte przez Vargas Holding - szwedzkiego inwestora, który jest właścicielem firmy zajmującej się różnymi obszarami transformacji energetycznej. Vargas ma spółki, które produkują m.in. systemy magazynujące energię czy akumulatory litowo-jonowe. Szwedzki holding rozwija też produkcję stali, w której węgiel koksujący ma zostać zastąpiony wodorem.

Aira będzie produkować pompy ciepła

Szwedzka firma produkuje systemy pomp ciepła do domów. Dyrektor generalny Aira Group Martin Lewerth podkreślił, że „obecnie 130 mln kotłów na paliwa kopalne nadal ogrzewa domy w całej Europie". - "To rynek o ogromnym potencjale. Ale to także szansa na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i obniżenie rachunków klientów. Nasza polska fabryka ma kluczowe znaczenie dla tej transformacji" – powiedział dyrektor.

W uruchomienie fabryki do tej pory zainwestowano około 60 mln euro. W ciągu dekady inwestycja ma przekroczyć 1,27 mld zł, a moce produkcyjne zakładu osiągną 500 tys. pomp ciepła rocznie. Aira chce w nadchodzącej dekadzie zaopatrywać 5 mln europejskich domów w rozwiązania technologiczne w zakresie czystej energii. Firma działa w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Niemczech.

