Święto zakochanych w Biedronce. Mega promocje na super prezenty

Walentynkowe zestawy od Biedronki

W każdym z zestawów znajdziemy przygotowanych przez Biedronkę w aplikacji Glovo znajdziemy trzy lub cztery produkty z oferty walentynkowej, takie jak bombonierka Cherissimo, praliny Rafaello, czekolada Ritter Sport, żel Aloesowy, olej do ciała ze słodkich migdałów czy bukiet 19 tulipanów lub róż. W zestawach nie zabraknie także lodów, świec zapachowych Aril czy win, także bezalkoholowych. Cena zestawów prezentowych w promocji waha się od 46 do 82 zł, a oprócz nich klienci mogą kupić w aplikacji Glovo również pojedyńcze artykuły w ramach prezentu walentynkowego, takie jak bukiety kwiatów, wina czy czekoladki, które trafią prosto pod ich drzwi zaledwie w kilkanaście minut.

Usługa dostaw z Biedronki w ramach współpracy z Glovo dostępna jest w ponad 100 miastach w Polsce natomiast ekspresowa dostawa BIEK możliwa jest w 6 miastach największych miastach tj. Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz Krakowie.

Walentynki 2023. Powiedz „kocham” z Biedronką

Jak co roku, Biedronka przygotowała również bogatą ofertę produktów dostępnych we wszystkich sklepach sieci w Polsce, w której znajdują się m.in. bombonierki, wina, kwiaty czy kosmetyki. Możemy skorzystać np. ze specjalnie przygotowanej promocji na czekoladki marki Lindt, 2+1 z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, czekoladki Merci w cenie 11,99 zł/szt. czy czekolady marki Magnetic w walentynkowych opakowaniach (3,99 zł/szt.).

Z okazji Dnia św. Walentego nie mogło zabraknąć też kwiatów, takich jak róża w doniczce (12,99 zł/szt.), trzykrotka w ozdobnej osłonce (19,99 zł/szt.), cyklamen (12,99 zł/szt.) czy alokazja (16,99 zł/szt) oraz bukietów ciętych róż, tulipanów lub goździków. W wybranych sklepach Biedronka dostępne są także produkty dla miłośników makijażu, np. gąbeczki do makijażu Niuqi (17,99 zł/opak.), paletki cieni Eveline (29,99 zł/opak.) lub błyszczyki Eveline (12,99 zł/opak.).

Biedronka Home – walentynkowe upominki z darmową dostawą

Klienci, którzy preferują zakupy online, mogą do 12 lutego skorzystać też z oferty walentynkowej w sklepie internetowym Biedronka Home. Dostępne są tam setki artykułów, które sprawdzą się jako walentynkowy prezent i uprzyjemnią wspólne wieczory. To m. in. kubek z porcelanowym zaparzaczem (34,99 zł/szt.), męskie i damskie szlafroki w różnych wariantach kolorystycznych (44,99 zł/szt.) czy zestaw do akupresury z matą i poduszką (49,99 zł/zestaw). Dodatkowo, przy zakupie dwóch produktów z oznaczeniem „Walentynki” w Biedronka Home, klienci będą mogli skorzystać z darmowej dostawy.

Sonda Obchodzisz walentynki? Tak Nie