Szał zakupowy w Lidlu przed Wszystkich Świętych. Chryzantemy za grosz i wielka wyprzedaż zniczy

Piękne chryzantemy w promocji 2+1 za grosz

Żywe kwiaty to absolutny klasyk na grobach naszych bliskich. Do końca tygodnia, czyli do 31 października, w Lidlu obowiązuje genialna okazja na wszystkie chryzantemy doniczkowe.

W ramach akcji 2+1 za grosz możesz dowolnie miksować różne odmiany – od drobnokwiatowych i samokrzewiących po okazałe wersje wielkokwiatowe maxi. Przy zakupie trzech sztuk za najtańszą zapłacisz symboliczną 1 grosz, co daje aż 33% rabatu na cały zestaw.

Wkłady parafinowe za ułamek ceny. Zrób zapas na cały tydzień

Dobre wkłady to podstawa, by światło na grobach paliło się jak najdłużej. W ofercie Lidla znajdziemy aż cztery warianty wkładów parafinowych w mocno obniżonych cenach przy zakupie wielosztuk.

Najmniejszy wkład o wysokości 10,5 cm (czas palenia około 38 godzin) kupimy już za 1,39 zł zamiast 1,99 zł przy wyborze 10 sztuk. Średni wariant (13 cm, 55 godzin palenia) staniał z 2,99 zł na 1,99 zł przy 8 sztukach.

Jeśli szukasz czegoś większego, zwróć uwagę na duży wkład (17 cm, 75 godzin), którego cena spada z 3,99 zł do 2,79 zł przy zakupie 6 sztuk. Najbardziej wytrzymała wersja maxi (19 cm, paląca się aż do 105 godzin) kosztuje tylko 4,19 zł zamiast 5,99 zł przy 4 sztukach. Pamiętaj, że wkłady w tych cenach znajdziesz w wybranych sklepach do 31 października.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Szklane znicze taniej przy zakupie wielosztuk – promocja kończy się dzisiaj!

Jeśli potrzebujesz efektownych lampionów, musisz działać błyskawicznie. Promocja na znicze obowiązuje wyłącznie do 28 października!

Wśród mniejszych propozycji świetnie sprawdzi się znicz Luna (14 cm) za 3,25 zł zamiast 3,99 zł przy 6 szt. oraz uroczy znicz Kapliczka (17 cm) za 4,95 zł zamiast 5,99 zł przy 4 szt. Nieco wyższy znicz Opal (21 cm, 20 h) kosztuje 3,65 zł zamiast 4,49 zł przy 6 szt.

Średnia półka to m.in. znicz Kalia za 5,75 zł zamiast 6,99 zł przy 4 szt., Diament (24 cm) za 6,65 zł zamiast 7,99 zł przy 3 szt. czy elegancki Tryptyk za 8,35 zł zamiast 9,99 zł przy 3 szt. Jeśli zależy Ci na bardzo długim czasie palenia (~70h), spójrz na znicz Flamma w cenie 8,55 zł zamiast 9,99 zł przy 3 szt.

Dla szukających naprawdę okazałych lampionów przygotowano znicz z krzyżem (33 cm) za 12,65 zł zamiast 14,99 zł, znicz Katedra (37 cm) za 16,85 zł zamiast 19,99 zł oraz dostojny znicz Claris (35 cm, palący się do 70h) za 22,85 zł zamiast 26,99 zł. We wszystkich tych przypadkach niższa cena obowiązuje przy zakupie 2 sztuk.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Jak działa promocja wielosztukowa i na co uważać?

Robiąc zakupy, zwróć uwagę na progi ilościowe, od których nalicza się rabat w kasie. Znicze i wkłady są premiowane przy zakupie od 2 do nawet 10 sztuk tego samego lub wymieszanego produktu według zasad danej oferty.

Pamiętaj też o terminach: podczas gdy chryzantemy i wkłady kupisz w promocji do końca tygodnia, czyli do 31 października, okazja na eleganckie znicze szklane wygasa dokładnie 28 października. Część produktów dostępna jest tylko w wybranych dyskontach, więc warto nie odkładać wizyty na ostatnią chwilę.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe