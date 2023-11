i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator ZUS bardzo rzadko wypłaca rentę szkoleniową, bo bardzo mało osób się po nią zgłasza. Wiedza na temat renty szkoleniowej jest znikoma

Emerytury w Polsce

Szczęśliwy dzień dla emerytów już jutro! ZUS szykuje specjalny prezent

W listopadzie kilka milionów emerytów otrzyma swoje świadczenia emerytalne wcześniej. Niektórzy mogli się spodziewać przelewów i przekazów nawet już w październiku, tuż przed dniem Wszystkich Świętych. To ważne, bo w dobie wysokiej inflacji kupno zniczy, kwiatów, nagrobnych stroików to ogromny wydatek. To nie koniec niespodzianek w tym miesiącu.