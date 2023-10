Dojazd do pracy to już część pracy? Firmy powinny za to dodatkowo płacić?

Kursy waluty [9.10.2023]. Złoty stracił do dolara, umocnił się do euro

Dojazd do pracy ekstra płatny? Konflikt pracodawców i pracowników

Warto zapytać pracowników, którzy najprawdopodobniej stwierdzą, że dojazd do pracy to już praca. Jednak perspektywa pracodawców może być zupełnie inna. To tylko jeden z wielu aspektów, w których zapatrywania pracowników i szefów się rozmijają, jeśli chodzi o to, co można uznać za produktywny dzień pracy.

Kwestia pracy zdalnej, i czy jest równie efektywna jak praca w biurze, sprowadza się do fundamentalnie różnych punktów widzenia. Według najnowszego raportu Narodowego Biura Badań Ekonomicznych, opracowanego przez ekonomistów Jose Maria Barrero, Nicholasa Blooma i Stevena J. Davisa, istnieją dwie kluczowe różnice między perspektywą menedżerów a pracowników, które komplikują powrót do biura.

Pracownicy twierdzą, że zrezygnowanie z dojazdu do pracy bezpośrednio przekłada się na ich większą produktywność, ponieważ zyskują dodatkowy czas. Po drugie, pracownicy nie do końca rozumieją wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się menedżerowie, zarządzając zespołem pracującym zdalnie. Dojazd do pracy to, według definicji, czas, w którym nie pracujemy, jednak wielu pracowników pracujących z domu i tak poświęca te dodatkowe godziny na pracę.

Ocena efektywności pracy zdalnej

Jak mówi jeden z badaczy, Barrero, uwzględnienie czasu dojazdu do pracy jest "ważnym elementem" przy ocenie efektywności pracy zdalnej. Wśród respondentów, którzy czują się bardziej produktywni pracując z domu, prawie wszyscy (86 proc.) wskazują, że oszczędność czasu, jaka wynika z braku dojazdu do biura, jest głównym korzyścią i jednym z ulubionych aspektów pracy zdalnej.

Badacze wskazują na przykład, że jeśli pracownik wykonuje 8 godzin pracy dziennie, mieszka trzydzieści minut od biura i osiąga takie same wyniki, pracując zarówno z domu, jak i z biura, to całkowity czas poświęcony na pracę wynosi 9 godzin podczas dojazdu i 8 godzin podczas pracy zdalnej. Pracownik ma więc poczucie, że wykonuje tę samą ilość pracy w czasie krótszym o 11 proc., pracując z domu. To oznacza znaczący wzrost produktywności.

Pracownicy pracujący zdalnie mają więcej wolnego czasu na inne aktywności, takie jak rozrywka czy opieka nad dziećmi. Choć nie zawsze wykorzystują ten czas na pracę, wielu z nich faktycznie go poświęca na wykonanie większej ilości obowiązków zawodowych. To być może bardziej produktywne, niż przypuszczają pracodawcy.

Według danych Clever Real Estate, przeciętny Amerykanin wydaje niemal 8500 dolarów rocznie i spędza 239 godzin na podróżach do i z pracy, co stanowi wzrost o 31 proc. w porównaniu do okresu przed pandemią.

Barrero, Bloom i Davis powołują się na swoje badania, które pokazują, że prawie połowa (43 proc.) pracowników zdolnych do pracy zdalnej twierdzi, że są bardziej produktywni w domu, a tylko 14 proc. uważa, że są mniej produktywni. Pozostałe 43 proc. uważa, że osiągają tę samą produktywność zarówno w domu, jak i w biurze.

