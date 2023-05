Szokująca propozycja Tuska. 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku! Większość Polaków nie zapłaci podatków?

Podwyżka 500 plus do 800 plus. Jak rodzice mogą się ubiegać o wyższe świadczenie?

W poniedziałek o 17.30 rozpoczęło się otwarte spotkanie w krakowskiej hali "Wisły" z udziałem lidera PO Donalda Tuska oraz prezydenta Warszawy oraz wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego. Spotkanie odbywa się w ramach politycznego objazdu po Polsce pod szyldem #Tu jest przyszłość.

Lider PO proponuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Lider Platformy Obywatelskiej podczas spotkania poruszył wiele istotnych kwestii. Odniósł się między innymi do tematu związanego z waloryzacją świadczenia 500 plus i przekształcenia go w 800 plus, a także do podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

"Jeśli chcemy naprawdę zadośćuczynić także tym, którzy ciężko pracują, nie mają znajomych w PiS-ie, rad nadzorczych, Bielan im nie zapłaci z dotacji na badania naukowe, a Ziobro z funduszu solidarności im nie da pieniędzy, więc pomyślmy o tych pracujących i to drugie sprawdzam. Przegłosujmy tego samego dnia tę kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie" - zadeklarował w Krakowie Donald Tusk.

Donald Tusk o 800 plus. Padła konkretna data

Lider PO złożył również otwartą propozycję prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie świadczenia 800 plus.

"Nie pozwolę, aby KO uczestniczyła w takiej nierozumnej, nieodpowiedzialnej i ryzykownej z punktu widzenia Polski licytacji. Woleliśmy poczekać na propozycje, bo wiedzieliśmy że ona padnie. Chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 zł, ta waloryzacja świadczenia 500+ o 300 zł, ona właściwie licząc przyszły rok odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny i żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję i to jest to sprawdzam wobec Kaczyńskiego, żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+, żebyśmy zrobili to przed wyborami. Możemy to zrobić wspólnie zrobić w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024" - podkreślił Donald Tusk w Krakowie.

