Szydło prezesem spółki KGHM. Są też nowi członkowie zarządu

W środę 6 marca rada nadzorcza KGHM zdecydowała o powołaniu do zarządu pięciu członków: Andrzeja Szydło, któremu powierzono funkcję prezesa KGHM Polska Miedź; Piotra Stryczka na wiceprezesa ds. korporacyjnych; Mirosława Laskowskiego na wiceprezesa ds. produkcji; Zbigniewa Bryję na wiceprezesa ds. rozwoju oraz Piotra Krzyżewskiego na wiceprezesa ds. finansowych. Andrzej Szydło jest związany z KGHM od wielu lat. Był między innymi dyrektorem Huty Miedzi Głogów.

Kim są nowi członkowie zarządu KGHM?

Stryczek to w przeszłości m.in. prezes Automatyka Miedź. Laskowski to m.in. były dyrektor Zakładów Górnicze "Rudna", wiceprezes KGHM ds. produkcji na przełomie 215-2016 roku. Bryja od połowy lutego był p.o. prezesa KGHM, w przeszłości pełnił liczne funkcje dyrektorskie w spółce.

Jak podał KGHM w komunikacie, w środę - jeszcze przed ogłoszeniem nowego składu zarządu - spółka otrzymała oświadczenie Bryi o rezygnacji z delegowania do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz wiceprezesów ds.: finansowych, korporacyjnych i rozwoju, a także z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki. 13 lutego 2024 r. walne zgromadzenie wymieniło radę nadzorczą KGHM, a ta odwołała zarząd i delegowała swojego członka Zbigniewa Bryję do czasowego pełnienia funkcji prezesa i członków zarządu. 14 lutego ogłoszono konkurs na prezesa i członków zarządu. Kandydatury miały być składane do 29 lutego. Od 6 marca rada nadzorcza miała zacząć rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy.